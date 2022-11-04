老虎基金據報已暫停對中國股票新投資

【有線新聞】老虎環球基金據報已經暫停對中國股票的新投資。

華爾街日報引述消息指，老虎基金創辦人科爾曼向其他人表示，憂二十大後地緣政治緊張加劇，以及內地持續清零，將會重新評估對中國的風險敞口，暫停新投資中國股票。

知情人士透露，在二十大召開前，老虎基金已經將旗下對沖基金在中國股票的倉位減低，並將焦點放在印度及南太平洋。