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2022年11月04日
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老虎基金據報已暫停對中國股票新投資
【有線新聞】老虎環球基金據報已經暫停對中國股票的新投資。
華爾街日報引述消息指，老虎基金創辦人科爾曼向其他人表示，憂二十大後地緣政治緊張加劇，以及內地持續清零，將會重新評估對中國的風險敞口，暫停新投資中國股票。
知情人士透露，在二十大召開前，老虎基金已經將旗下對沖基金在中國股票的倉位減低，並將焦點放在印度及南太平洋。
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