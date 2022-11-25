據報恒大最快下月初訂立重組方案　債權人要求許家印出資最少20億美元

【有線新聞】據報中國恒大最快下月初訂立債務重組方案，考慮「以股抵債」，但境外債權人要求主席許家印個人出資最少20億美元，才會接受重組方案。

中國恒大債務重組再有新進展，據報集團最快於12月會與境外債權人會面。彭博引述消息指，恒大計劃「以股抵債」，將以香港上市的恒大物業及恒大汽車股票還債，原因是境外債權人有別境內債權人難以獲得內地資產融資抵債，資料顯示恒大物業及恒大汽車兩公司的合計市值約有595億元。

集團內部風險化解委員會近日亦向監管部門匯報，境外債權人小組要求集團主席許家印親自出資20億美元、折合約156億港元，才會接受債務重組方案。另一方面，內地監管部門建議，恒大境內債權銀行在年底前加快處置或出售恒大資產，不應單純等待債務重組方案出台。

恒大的債務重組方案遲遲未有結論，但手上不少資產及項目已先後被政府或債權人充公或接管，日前武漢市江夏政府就宣布無償收回恒大11幅土地。恒大並不認同武漢市政府的決定，發通告指正與當局溝通並將提出行政覆議，重申集團在2017年以56億人民幣購入項目，目前有12個項目批次，當中10個已正常施工，另外兩個處於恢復施工階段。恒大原本計劃將有關土地發展為大型文旅綜合項目，包括溫泉館、酒店、兒童遊樂城﹑博物館及商業街等，大部分外圍建築已完成。