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樓盤傳真 17/12/2022 第四節
i-Cable
2022年12月18日
樓盤傳真
財經資訊
設計廊：外國人來港生活，盡量也想保持外國的生活質素，由選擇家具至運用顏色配搭，混合出中西合璧的家居，成為獨有的外國風情家居。
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