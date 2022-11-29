丘應樺專訪｜稱有外資欲回流本港：情況非報道般差　指離港原因不可一概而論

【有線新聞】商務及經濟發展局局長丘應樺在本台專訪說，香港一步一步放鬆防疫措施，外資亦了解不同地方有不同需要，對香港非常有信心，又說很多走了的外資都想回來香港，情況並非一般報道說的差。

剛外訪完的丘應樺在專訪說，不認為香港現時的防疫措施會對吸引外資造成大阻礙。丘應樺：「（（外資）有否提到香港的防疫措施可能較嚴，其實可能可以鬆綁？）其實大家都了解不同地方有不同需要，他們都很了解香港實際情況正一步一步放鬆，他們對香港情況非常有信心，市民的生命、醫療系統及實際經濟，及社會需要平衡，不可以一步說因為某一原因全部取消。」

放寬入境檢疫措施後，非香港或內地居民入境人數增加，他相信未來會陸續有來，包括曾離港的外資。「剛剛我跟另一些外商開完會，他們很歡迎現時放寬中的政策，亦預備回來香港，其實情況並不是其他一般報道說的差，有公司離開香港或進入香港是正常情況。看2022年整體外來公司的數目跟2021年對比其實差不多，2022年約是8,900多間，2021年約是9,100多間，不可以一概而論說因為防疫所以離開，亦有很多留下來，防疫亦有很多外商留港，這不可以說他們離開香港是因為防疫問題。」

他說香港本身的優勢能為外資帶來的商機，吸引他們來港。「為何是來香港而不是到其他地方，例如新加坡？）去某些地方可能短期有好處，但長遠來說未必對它有利，例如稅制、法律上的問題、大灣區的機遇，這是其他國家無法相比或競爭。（投資推廣署曾引用外商Uber，指他們是成功來港營商，但之後涉嫌違法被投資推廣署「割蓆」，會否令外商失去信心來港？）任何商業或企業來港都要遵守香港法律，最重要合規合法，我們一定會施以援手。（特首有否好像叫孫東那樣，叫你親自撥電話叫（企業）來港？）當然每個局都要身體力行，不需要叫我們自己都會做，要叫才做就不是做好自己的工作。」

丘應樺說正跟很多外資緊密接觸，但不能透露進度如何。