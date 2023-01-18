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家長涉兩萬元賄賂官校校長圖獲小一學位 廉署收校方舉報拘家庭主婦
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2023年01月18日
港聞
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【有線新聞】廉署拘捕一名家長涉嫌賄賂官校校長，以圖取得小一學位。
廉署收到校方舉報，拘捕45歲家長。她報稱是家庭主婦，去年六月為兒子報讀銅鑼灣的軒尼詩道官立小學，未獲第二輪面試機會。她涉嫌於七月以兩萬元賄賂校長，以圖為兒子取得學位，校長拒絕並舉報她行賄。家長被控向公職人員提供利益罪，獲准保釋，星期五在東區法院答辯。
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