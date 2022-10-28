廣州疫情反彈多次封控　街坊：已習以為常　商販嘆受影響、檔口乏人問津

【有線新聞】廣東自本月中旬起疫情反彈，其中廣州更是「重災區」，部分區域圍封管制出入。

廣州市民張婆婆：「沒甚麼儲備，我每天都出門散步，買一些菜就行了，不需要買太多。」廣州市民馮小姐：「我已經習以為常，對於我來講我不需要，現在很多途徑都能買菜。」

雖然街坊都說沒甚麼太大影響，不過臨時封控就令一眾檔主措手不及。

自本月15日以來，廣東單日都發得超過80宗本地個案，廣州在過去10日每日都有50宗以上，多條街道實施臨時管控。我們所處的這個街市，當局指曾經有密切接觸者到訪，立即圍封消毒36小時，重新開放後，人流大不如前。菜檔檔主廖先生：「封控很緊張，提前一個多小時通知叫人搬清所有東西，個個都走得雞飛狗走，聽說有一個密切接觸者來過，就要封市場消毒，不敢進太多貨。」豬肉檔員工：「(客人)少了很多，今天都沒甚麼生意，客人有囤(積)，但是(豬肉)價錢還是很便宜，你看整個市場都沒人走，再便宜也沒用，但是不開又不行，要交檔租。」

市內多區都暫停堂食，一些沒有開設線上外賣平台的小店即使不加價生意都一落千丈。餐廳老闆葉小姐：「少一半都不止，不過沒辦法。物價貴得很厲害，特別這兩年，我覺得樣樣都升價，煤氣、蛋、菜、油，不敢升價，現在都已經難經營，你再升價，誰還來。」

當地衛健委表示，廣州本輪疫情較之前傳播關係更複雜，防控難度更大，全市目前共有141個中高風險地區。