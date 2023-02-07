內地與澳門簽署AEO互認安排　促進兩地貿易更方便

【有線新聞】內地與澳門簽署AEO互認安排，進一步促進兩地貿易更方便。

AEO是指認可經濟營運商，而內地海關總署成為澳門首個AEO互認夥伴，去年兩地的貿易總值為43.6億美元，按年增長近3成3。雙方經認證的營運商貨物，可以享受較低查驗率、優先查驗、指定聯絡員、優先通關等便利措施，幫助AEO企業大大減少通關時間，以及港口、保險等成本。