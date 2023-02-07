返回
按輸入鍵開始搜尋

內地與澳門簽署AEO互認安排　促進兩地貿易更方便

  • i-Cable
  • 2023年02月07日
【有線新聞】內地與澳門簽署AEO互認安排，進一步促進兩地貿易更方便。
AEO是指認可經濟營運商，而內地海關總署成為澳門首個AEO互認夥伴，去年兩地的貿易總值為43.6億美元，按年增長近3成3。雙方經認證的營運商貨物，可以享受較低查驗率、優先查驗、指定聯絡員、優先通關等便利措施，幫助AEO企業大大減少通關時間，以及港口、保險等成本。
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月03日
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
日本高中生「口水手指」摸壽司　舌舐醬油樽　壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年　管理公司拒賠償　法團主席：我都覺得震驚
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶　非同住者須額外收費　符合一條件仍可共享
2023年02月02日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚
2023年01月31日