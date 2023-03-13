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奧斯卡2023｜《奇異女俠玩救宇宙》橫掃七獎　楊紫瓊大熱封后、關繼威奪最佳男配角　即睇得獎名單

  • News Editor
  • 2023年03月13日
奧斯卡2023｜《奇異女俠玩救宇宙》橫掃七獎　楊紫瓊大熱封后、關繼威奪最佳男配角　即睇得獎名單

【有線新聞】《第95屆奧斯卡頒獎典禮》（Academy Awards) 於香港時間今早舉行，大熱的《奇異女俠玩救宇宙》，關繼威與珍美李寇蒂絲相繼奪得最佳男配角和女配角。

最佳電影
《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）

最佳女主角
楊紫瓊（Michelle Yeoh）／《奇異女俠玩救宇宙》

馬來西亞女演員楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》奪最佳女主角，成歷來首名亞裔影后。她於台上致謝時提到香港：「感謝香港電影，使我站到這巨人的肩膀上。」

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》奪最佳女主角，成歷來首名亞裔影后。她於台上致謝時提到香港：「感謝香港電影，使我站到這巨人的肩膀上。」（AP圖片）

最佳男主角
班頓費沙（Brendan Fraser）／《鯨》（The Whale）

曾沉寂多年的班頓費沙演活暴食症患者，憑《鯨》奪得最佳男主角獎。他稱自己入行三十年，但從前未有珍惜自己的演藝事業，直到消失於幕前。

曾沉寂多年的班頓費沙演活暴食症患者，憑《鯨》奪得最佳男主角獎。他稱自己入行三十年，但從前未有珍惜自己的演藝事業，直到消失於幕前。（AP圖片）

最佳導演
關家永、丹尼爾舒奈特（Daniel Kwan and Daniel Scheinert）／《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男配角
關繼威（Ke Huy Quan）／《奇異女俠玩救宇宙》

同樣沉寂多年的關繼威，繼金球獎後，再憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得最佳男配角，台上他不禁激動落淚感謝其母親，並說：「請保持你的夢想！」

關繼威再憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得最佳男配角，台上他不禁激動落淚，並說：「請保持你的夢想！」（AP圖片）

最佳女配角
珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）／《奇異女俠玩救宇宙》

最佳原創劇本
《奇異女俠玩救宇宙》

最佳改編劇本
《Women Talking》

最佳剪接
《奇異女俠玩救宇宙》

最佳動畫
《吉拿域戴拖路之皮諾丘》（Guillermo Del Toro’s Pinocchio）

最佳原創歌曲
“Naatu Naatu”／《革命雙雄》（RRR）

最佳音效
《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）

最佳視覺效果
《阿凡達：水之道》（AVATAR：the War of Water）

《西線無戰事》9提名中奪4獎

德國電影《西線無戰事》連奪四個獎項，包括最佳美術指導、最佳攝影、最佳配樂、最佳國際影片，是今屆僅次《奇異女俠》獲得最多獎項的電影。

德國電影《西線無戰事》連奪四個獎項，包括最佳美術指導、最佳攝影、最佳配樂、最佳國際影片，是今屆僅次《奇異女俠》獲得最多獎項的電影。（電影截圖）

最佳配樂
《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）

最佳美術指導
《西線無戰事》

最佳動畫短片
《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》

最佳國際影片
《西線無戰事》（德國）

最佳紀錄短片
《小象守護者》（The Elephant Whisperers）

最佳服裝設計
《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）

最佳化妝及髮型設計
《鯨》

最佳攝影
《西線無戰事》

最佳紀錄長片
《Navalny》

最佳實景短片
《An Irish Goodbye》

奧斯卡2023｜楊紫瓊成首位亞裔影后　《奇異女俠玩救宇宙》橫掃七獎

奧斯卡2023｜班頓費沙憑《鯨》　奪得最佳男主角

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