為中大雕「烽火台」名雕刻家朱銘在台自殺離世

【有線新聞】為中文大學雕刻「峰火台」的台灣雕刻家朱銘，懷疑因病自殺，在家中離世、終年85歲。

「從那裡穿過去之後，一定包準你會畢業的。」

2011年12月朱銘到中大演說及接受頒發榮譽文學博士學位，回顧了當年如何為中大創作「仲門」，亦即俗稱的「烽火台」，又分享創作心得。

他說：「風格在我心，這就是風格。風格到哪裡去學？沒有啦。外面哪有風格？老師也不可能教你風格，所以古時候有一句話叫做『師父領進門，修行在個人』。」朱銘指自己的修行是要把所學的思想、觀念、辦法忘記，尋回本性、風格，因此會用快刀創作。

朱銘原名朱川泰，日治時期在苗栗出生。早年跟隨知名廟宇雕刻師李金川學藝，後來拜雕刻家楊英風為師。

朱銘的代表作品包括70年代開始的「太極系列」，還有80年代推出的「人間系列」。「太極系列」除了中大1987年年底揭幕的「烽火台」，朱銘在1990年獲中銀香港總部大樓的設計建築師貝聿銘邀請，創作系列另一件作品「和諧共處」，放置在大樓位於花園道旁的花園。

他多年前亦曾來港出席作品展，當時他回憶起楊英風老師的首項教晦便是「千萬不要學我」 。台灣傳媒報道，朱銘近年久病纏身，太太周六晚發現他在房中自殺離世，留下遺書。