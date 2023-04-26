前廳交流會討論「雲巴」可行性　林世雄：正搜集數據　有議員憂車卡車門少不夠效率

【有線新聞】立法會舉行前廳交流會討論引入內地運輸系統「雲巴」。運輸及物流局局長林世雄說正搜集數據考慮是否適合引入香港。有議員透露政府擔心「雲巴」車卡和車門少，載客效率不夠高。

第九次前廳交流會，財政司司長陳茂波率領多名局長出席，包括財庫局局長許正宇、運輸及物流局局長林世雄等。

期間討論立法會大灣區訪問團早前在深圳試乘的高架軌道運輸系統「雲巴」是否適合引入到東九龍使用，林世雄重申行政長官李家超對「雲巴」的取態。

林世雄：「我們會保持開放態度，我們都會做調研搜集數據，包括營業數據、安全數據、操作數據，然後檢視如果在香港運用『雲巴』的可行性、可操作性。

九龍東（工聯會）鄧家彪：「當我們剛才跟運輸及物流局局長交流時，我們感覺到似乎政策局並不是特別偏重這技術，他們有很多考慮，例如『雲巴』車卡只有一道門。他們認為對於用最快時間，令到市民上下車效率不夠高。」

九龍東（民建聯）顏汶羽：「現正使用的是兩至三卡『雲巴』，如果來港我們希望使用最高八卡，大約560人。因為如果兩卡只有140人，跟巴士分別不大，香港是絕對做不到疏導半山區交通需要。」

A4聯盟新界東南議員林素蔚說「雲巴」上斜能力有改善，建議不只應用在東九龍，認為由鑽石山經山路來往寶琳都可行。