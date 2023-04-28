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首任國安處主管劉賜蕙退休　稱社會仍充斥軟對抗　寄語同袍：要有鬥爭精神

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  • 2023年04月28日
【有線新聞】首位主管國家安全處的警務處副處長劉賜蕙退休前接受訪問，形容目前本港國安風險「暗湧處處」，仍存在軟對抗，寄語繼任人及國安處同袍要有「鬥爭精神」。
劉賜蕙本月底退休，作為首任警方國安處主管，任內處理民主派初選案、蘋果日報、支聯會及羊村繪本等案件，她說社會至今仍充斥「軟對抗」，國安風險「暗湧處處」。劉賜蕙：「很多逃離了香港的一些逃犯，因為他們針對國家、針對香港，我會用『漢奸』來形容。他們離開香港後繼續被外國勢力利用，用不同方式、也無所不用其極，繼續打擊國家、繼續打擊香港。有沒有國家安全風險不止看市面有沒有示威，或市面有沒有一些暴力事件發生，實際上很多事情正進行去影響整個香港不同範疇運作，甚至影響國家層面。」
她重提2019年反修例事件，同意有需要規管遊行，劉賜蕙：「很多次遊行示威都演變成暴力事件，包括我最覺得痛心的是『私了』，火燒老伯、磚頭丟死了一個老伯、打爛我們的家園。如果我們現在很珍惜香港平靜的日子、安寧的日子，我覺得大家不要單一去看，規範遊行是否等於言論自由的規範？」劉賜蕙說警方國安處熱線開設兩年多，已經收到40萬個訊息，反映市民都支持《國安法》，他們亦依靠部分情報成功執法和檢控。
加入警隊38年，即將退下火線，劉賜蕙寄語繼任人及國安處同袍要有「鬥爭精神」，「在維護國家安全這個範疇、這條路上，實在一定是荊棘滿途、一定是不容易，大家選擇了走這條路已經是很有勇氣，同事都很有承擔，所以我會寄語大家一定要有鬥爭精神，無論遇到任何困難都不要退縮。」
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