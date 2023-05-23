內地教師體罰學生被「炒魷」 九成家長支持續留任 稱「孩子交到她手就相信她」

【有線新聞】內地有教師因多名小學生的不當行為，而向他們進行體罰。涉事老師事後被開除，惟大部分學生的家長紛紛挽留她，更直言「相信她」，希望她能重新擔任班主任一職。

據內地媒體報道，事發於東莞市尞步明珠小學，十多名二年級的學生在課堂上做不雅手勢，而遭班主任罰紮逾四十五鐘的馬步，並拿棍子抽打他們。學校得悉事件後，隨即把涉事教師解僱。

家長同事同撐老師 稱平時做事負責 冀繼續留任

惟經記者調查後，發現班上共有47名家長，當中有44名家長也曾挽留老師，不希望她被解僱。有家長表示，自己女兒是其中一個被體罰的學生，但並不責怪老師，指體罰只是「一時衝動」，全因老師「平時孩子在學校發生甚麼事情，都會第一時間跟我溝通的」，並稱非常願意給老師改過的機會。而另一家長則稱平時對小孩也比較嚴格，又指曾向該老師表示孩子「交到她手裏，就要相信她」。

而該校的其他教職員亦稱涉事老師表現好，應該繼續留下來。政教處主任秦前鋒：「平時這個老師教學也是很負責的，班級管理幾乎都會拿『流動紅旗』（用於獎勵表現好的班別），絕大多數家長還是認可這個老師教學的。（學校會不會再給機會老師留下來？）我們當然希望老師能留下來。」

涉事老師道歉 大批網友同情其遭遇

面對家長及同事的挽留，該名老師並無表明會否繼續留任，只是就此事表達歉意，「我確實沒有把握好這個度，然後做了自己不該做的事情，我還是要跟大家說一聲對不起」。

事件流傳到網上後，不少網友亦表示同情老師的處境，「以後的老師都混日子就好了，上課說話的、玩手機的、睡覺的，都別管」、「老師就不應該對學生有責任心，要不然害的是自己」、「教育不得，這種大佛誰供得起」。