童樂居虐兒案︱設「守護兒童學院」 培訓員工提升照顧兒童方法

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【有線新聞】保護兒童會因應童樂居虐兒案成立「守護兒童學院」，培訓轄下院舍員工，規定他們每年完成指定培訓時數。

保護兒童會守護兒童學院顧問委員會成員鄭佩華：「我們深信來到做照顧者，其實也是愛惜小朋友。」

前年爆出虐兒醜聞的童樂居所屬的保護兒童會，安排全體700個員工接受守護兒童培訓，年初更成立「守護兒童學院」。鄭佩華：「怎樣才能守護兒童？首先我們要了解兒童需要甚麼，控制自己情緒。」

學院會透過醫生、學者及職業治療師等培訓員工，幫他們調整照顧方法，當中相關的照顧法規及標準要求、嬰幼兒腦部發展等都是前線員工必須學習，其他範疇還有員工個人成長等。學院運作三個月，已經為保護兒童會員工提供逾1,100個培訓時數，參與的員工超過200人次。

保護兒童會守護兒童學院院長宗銳明：「我們已經為保護兒童會員工，設計了一個所謂CPD、即是持續專業發展框架，在這框架底下，每位員工在每個年度也要符合一個培訓時數，這個培訓時數是否強制性質，我們寫了在文件上，每位同事也要因應其職級，滿足相應要求。」

守護兒童學院希望明年七月可以擴展培訓課程，讓業界同家長都有機會參與。