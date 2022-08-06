MIRROR演唱會意外｜孫玉菡：將釐清李啟言自僱與否　循職安健調查　暫難料蒐證需時多久

【有線新聞】MIRROR紅館演唱會意外，多個部門繼續到場調查。勞工及福利局局長孫玉菡說難以估計需要多久蒐證，當局亦會循《職安健條例》調查事件，並釐清舞蹈員是否自僱。

警方、政府化驗所、康文署及勞工處等多個部門早上繼續到紅館蒐證，紅館內亦已經安排了升降台協助蒐證的專家，部分人逗留近4小時後離開。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫：「今天都是有一些專家來到，（有沒有帶走證物？）暫時未有。」工程師學會代表司徒家成：「我們調查的路向可以叫做找到一些方向。」

勞福局局長孫玉菡說目前難以判斷蒐證需時多久，「調查今次意外在職安健方面，有沒有人需要負責、成因為何？根據我們的蒐證決定進一步行動，當中包括是否作出檢控，現時仍在蒐證階段。」

今次事件中，舞蹈員李啟言受重傷，外界關注舞蹈員多數是自僱人士，有可能得不到勞工權益保障。孫玉菡：「即使你簽署一份合約，列明為自僱人士，不代表真的是自僱。是否自僱法庭過往也有判決，要視乎實質的情況，例如是否有自主經營的權力、自主控制工作流程、財政上自負盈虧、是否可自行聘請幫工等，勞工處正在研究弄清楚到底他是屬於自僱或僱員。」

孫玉菡又說如果工業意外涉及司法程序，一般要等完成所有法庭程序後才能公開部分主要內容，提醒僱主及僱員注意安全。