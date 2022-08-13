康文署公開劍擊錦標賽　佘繕妡重劍稱后；周澤軒男子重劍奪冠

【有線新聞】康文署公開劍擊錦標賽，佘繕妡奪得女子重劍冠軍。

鏡頭右方的佘繕妡，晉級過程贏得驚險，八強以一分淘汰朱嘉望，四強對陳祉澄，初段互相試探。世界排名50的佘繕妡，第二節尾段搶攻連取3分，領先7比4進入第三節。

尾段被陳祉澄連追兩分，追剩1分。但佘繕妡頂住壓力，險勝14比13晉級。

決賽對鏡頭左方、16歲小將方心，沒有遇到太大考驗。兩人6月初在會長盃四強交手，佘繕妡大勝15比8，最終奪得冠軍。相隔兩個月再碰頭，經驗豐富的佘繕妡，打出7比0拋離。

方心上月在青少年劍擊錦標賽封后，四強鬥到「決一劍」，以12比11淘汰衛冕的連翊希，第二節嘗試反撲，搶回兩分。

但實力有明顯差距，佘繕妡一口氣連取7分，最終大勝15比2、奪得冠軍。

香港女子重劍代表佘繕妡：「八強撞到頭部，很難集中。但知道是賽季最後一場，想繼續堅持下去，不想輕易放棄，一直堅持，最後一場想專注一點，打好每一劍。最後可以做到，覺得是完美的完成。很開心(今季)有突破，世界盃分站取得前八，寄望今年有更多的突破，希望可以爭取世界盃前四。」

完成今季最後一場賽事，佘繕妡接下來會回美國繼續學業，以及備戰11月展開的新賽季。