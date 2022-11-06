林定國指市民憑感覺了解法律不理想　要推廣法治教育　又稱不會就23條立法定死線

【有線新聞】律政司司長林定國說，很多市民是憑感覺去了解法律條文，情況不理想。要推廣法治教育、講好香港真實故事，以深入淺出的方法解釋法律條文，避免再有類似反修例事件的慘痛教訓。

反修例眾多人被檢控，林定國說事件是慘痛教訓，反映市民守法意識不充分，不了解法律制度，所以施政報告提出成立法治教育督導委員會，推廣法治教育。

林定國：「很多人其實是沒有嘗試很耐心，或認真去看清楚法律條文，自己憑感覺，我認為這是不理想。講好（香港）故事是有前提，是講真實的故事，我們並非要洗腦，說一些塗脂抹粉、虛假的東西，我們是透過真正的法律條文，不過希望用一些深入淺出的方法，把一些真實、確確實實的法律條文，實際上的運用情況向市民解釋。」

林定國說維護國家安全和香港內部穩定，亦要靠基本法二十三條，何時立法則仍在研究，不會設下死線。「我們不希望朝令夕改，現時國家安全面對的問題日新月異，因為國際形勢很複雜，我們寫法律的時候，要保證或盡量確保法律內容足以應付面前甚至在可見未來的我們面對的風險。當然亦要參考其他地方的做法、參考，如果大家有留意，很多我們很熟悉的其他司法管轄區國家，都不斷修改、完善她們的國家安全法律。」

林定國又說要規管眾籌，若無規無矩，可能會涉及洗黑錢，影響香港金融。