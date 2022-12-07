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港鐵東鐵綫大圍站有男子墮軌 九龍塘至沙田站列車服務一度暫停
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2022年12月07日
港聞
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【有線新聞】港鐵東鐵綫大圍站一名男子墮軌，九龍塘至沙田站列車服務一度暫停。
警方在大圍站月台拉起封鎖線，消防及救護員到場協助，涉事列車之後駛走。事發在早上10時50分左右，來往九龍塘至沙田站列車服務一度暫停約一小時，在中午十二時後陸續回復正常。
期間港鐵安排免費接駁巴士，九龍塘站外一度出現人龍。
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