美國要求香港出口產品來源地不能標示「香港」　世貿裁定不符合世貿規則

【有線新聞】美國禁止香港進口產品標示「香港製造」，世界貿易組織爭端解決機構專家組裁定 美國違反世貿規則，港府歡迎，促請美方立即撤回違規措施，美方強烈反對裁決，表明無意取消相關規定。

「香港製造」標籤的貿易爭議源於香港前年實施港區國安法，時任美國總統特朗普下令取消香港的特殊地位，宣布從香港進口的貨品不可以再用「香港製造」標籤，只能標示為「中國製造」，特區政府不滿，尋求世貿裁決。

事隔兩年，世貿爭端解決機構專家組發表報告，說香港製造的產品不應該被要求標籤為來自另一個世貿成員中國，因為做法會影響香港產品在美國市場競爭，無法利用香港的名義去施展影響力及獲取利益。

美國認為取消香港特殊待遇與「國際關係中出現緊急情況」有關，專家組不同意，說例如雙方陷入戰爭才屬於緊急情況，即使美國有證據高度關注香港的人權狀況，但情況沒有升級至緊急，沒有足夠理由不讓香港產品使用「香港製造」標籤。所以裁定美國需要糾正做法，以符合《1994年關稅及貿易總協定》的義務。

商務及經濟發展局局長丘應樺發聲明，歡迎世貿專家組充分肯定中國香港單獨關稅區地位，說證明美方無視國際貿易規則，企圖單方面實施帶歧視和不公的規定，無理打壓香港產品和企業，批評美國完全出於政治動機，把貿易武器化，圖謀低劣，是不負責任地損害香港作為世貿成員的權益，他已即時去信美國貿易代表，敦促尊重裁決、立即撤回違規措施。

美國貿易代表處強烈反對裁決，說行動是要回應中國蠶食香港的自由、民主及人權，威脅美國國家安全利益，拜登政府會繼續保障國家安全，又說國安問題，世貿無權透過爭端解決方式處理，表明無意因為今次裁決改變現時對香港製造產品的標籤規定。