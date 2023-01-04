港珠澳大橋來往澳門私家車配額四月分階段屆滿　運輸署即日起接受新一輪申請

【有線新聞】運輸署即日起接受新一輪港珠澳大橋來往澳門的私家車配額申請。

運輸署指現有配額將於4月5日起分階段屆滿，即日起重新開放接受申請。500個非商用私家車常規配額，公司及個人名義各佔一半，現有配額的人可重新申請。成功者最快4月6日可使用大橋來往港澳，有效期不超過三年。