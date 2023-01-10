世衛月底討論新冠是否仍屬最高警戒

【有線新聞】世衛月底將開會，討論新冠疫情是否仍屬最高警戒。

世衛發言人表示，突發事件委員會將於本月27日開會，商討新冠病毒疫情，是否仍然屬於國際關注的，突發公共衛生事件總幹事譚德塞將作最終決定。

世衛亦建議乘搭長途航班的旅客，在機艙內佩戴口罩，防範新變種病毒傳播。