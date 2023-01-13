i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
港鐵年三十晚通宵服務 農曆新年期間加密班次
i-Cable
2023年01月13日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
【有線新聞】港鐵年三十晚提供通宵服務，並加密農曆新年期間列車班次。
港鐵指為方便市民歡度新春，年三十晚會提供通宵列車服務，港島綫、荃灣綫及觀塘綫當日晚上八時起加密班次；港島綫、屯馬綫等五條綫於本周末、年廿九以及年初一至初四加強服務，額外增加超過一千八百班車，加密至2.3至約6分鐘一班。
上一條影片
嘉華溫偉明：樓市康復需時，料全年樓價平穩
下一條影片
內地學者：港區國安法實施效果佳 香港對外開放國際化法制基礎更牢固
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶 止痛藥、抗生素屬違法 一個情況可豁免
生活
有線生活
2023年01月06日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日
通關｜李家超指年廿九最多人預約過關 卓永興統籌處理上水水貨客問題
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月08日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2023年01月10日
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶 止痛藥、抗生素屬違法 一個情況可豁免
生活
有線生活
2023年01月06日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日
通關｜李家超指年廿九最多人預約過關 卓永興統籌處理上水水貨客問題
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月08日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2023年01月10日