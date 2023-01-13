港鐵年三十晚通宵服務　農曆新年期間加密班次

【有線新聞】港鐵年三十晚提供通宵服務，並加密農曆新年期間列車班次。

港鐵指為方便市民歡度新春，年三十晚會提供通宵列車服務，港島綫、荃灣綫及觀塘綫當日晚上八時起加密班次；港島綫、屯馬綫等五條綫於本周末、年廿九以及年初一至初四加強服務，額外增加超過一千八百班車，加密至2.3至約6分鐘一班。