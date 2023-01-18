全國政協名單出爐　梁振英續任委員　董建華退下火線　多位政商二代成新人

【有線新聞】新一屆全國政協名單出爐，香港有約200人。全國政協副主席董建華不在名單，另一名政協副主席梁振英仍在名單之內。現任政協常委有八人留任，包括陳馮富珍、唐英年，多名政商二代亦晉身全國政協。

全國政協常委會會議通過新一屆2,172人的全國政協委員名單，當中有124名是香港特邀人士。連同其他組別，有約200港人出任全國政協。全國政協副主席、85歲的董建華不在名單，意味他會卸任。另一名副主席梁振英則獲續任，名單上沒有前特首林鄭月娥，即是她不會晉身副主席之列。

原本18名香港常委中，不計中聯辦前副主任譚鐵牛，有八人連任委員，包括已做了四屆的長實主席李澤鉅和恒基主席李家傑；當中世衛前總幹事陳馮富珍、友好協進會會長唐英年和福建社團聯會榮譽主席吳良好已年過68歲，打破「七上八下」的慣例。其他連任委員亦有不少已年屆68歲，例如信和主席黃志祥、遠東主席邱達昌和滙豐銀行主席王冬勝。

新人方面，多位政商二代入圍，包括新世界鄭志剛、信德何超瓊、九倉吳宗權、新地郭基煇、新創建杜家駒、英皇楊政龍、全國僑聯副主席盧文端的兒子盧金榮和立法會前主席范徐麗泰的兒子范駿華。基本法委員會委員陳弘毅、大律師公會前主席譚允芝、浸大校長衞炳江、理大校長滕錦光、政府抗疫專家顧問劉澤星亦上榜。

影星甄子丹晉身文化藝術組別，成龍就沒有續任；為特首李家超助選的網媒《巴士的報》創辦人盧永雄晉身新聞出版界；亦有多人從全國人大轉跑道，包括林龍安、廖長江、顏寶鈴、陳亨利等。

前官員有前民政事務局局長劉江華、警務處前副處長劉業成。多位立法會議員晉身全國政協，包括管浩鳴、何君堯。