通關｜澳門每日四至五萬人入境　旅客指澳門較方便：不考慮香港

【有線新聞】內地開關後，澳門每日有四至五萬人入境，創疫情以來新高，八成是內地旅客，有人說入境澳門較香港方便，商戶說旅客消費都很大方，生意已回復到接近疫情前水平。

過大海、迎財神，澳門議事亭前地迫滿人，不少都是內地旅客。他們一家十口，由佛山過來玩兩日一夜。吳先生表示：「三年多沒有來了，現在解封了就來遊玩，想念澳門的杏仁餅、牛肉乾、豬扒包。」譚小姐指：「澳門比較方便，出國要簽證、又要等，加上假期不多，香港不考慮了，過去比較麻煩。」

今個月8日通關以來，澳門曾錄得單日超過5.5萬人次入境，是疫情以來的最高記錄，較前一個月日均約1.3萬人次大增，對商戶來說旺丁之餘，最重要是旺財。餅店員工鍾女士指：「（每人消費）平均幾百，過千的都佔一半，當然開心，平時冷冷清清，現在大三巴都熱鬧起來。」

疫情新常態，遊客買的手信還包括止痛、退燒藥。藥妝店負責人馮先生指：「問可以買多少，我們如實說政府規定一人五盒，都有以往的八成生意，生意額一日可以有幾十萬。」

這間酒店有娛樂場、水療等設施，主打度假式體驗，酒店超過400間房，在農曆新年期間預訂接近爆滿，定價已經追到接近疫情前水平。實德環球副主席馬浩文：「內地現時經濟較以往差，通關之後我相信內地旅客會比較疏爽，願意消費，最重要是通關這起點之後的持續性。」

酒店亦設有網上平台，介紹澳門約150間商戶的優惠，希望帶動整個旅遊業界發展。