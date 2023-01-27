卞兆祥專訪｜指未有藥物處理長新冠　料新型肺炎研究持續10至20年

【有線新聞】浸會大學協理副校長卞兆祥接受香港國際財經台訪問說，相信新型肺炎的研究會持續十至二十年。

浸大協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥：「我相信未來10至20年長新冠都會是。（10年或20年？）數以十年計，在醫學界都是重要議題。（真的，因為？）是的，一段長時間，因我們不認識長新冠的機制，我們仍未有藥物處理這問題。如果病人有長新冠，加上本身的疾病、徵狀更複雜，例如糖尿病、癌症、高血壓。」