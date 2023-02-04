美國農業部提學生餐減糖減鈉指引　冀改善青少年健康

【有線新聞】美國農業部為學生在校內膳食，提出新的營養指引。2025年起，減少學生餐中的添加糖及鈉，期望提供營養均衡的膳食，改善青少年肥胖及健康問題。

美國數以千萬計學童，受惠政府資助學餐計劃，獲學校提供廉價甚至免費的早餐或午餐，但學生餐未必食得有「營」。農業部日前提出新的膳食標準，推行少糖少鹽飲食。 新指引建議由2025年秋天起，限制穀物片、乳酪及其他調味奶製品等高糖食品的添加糖份量。鬆餅、冬甩這類糕點，在每周的早餐中不得出現超過兩次。到兩年後的秋季，學校每星期提供的學生餐，添加糖所佔熱量不能超過整體的一成。

卓克索大學公共衛生學院專家庫曼伊卡表示：「他們不太可能看到學校早餐有非常甜的糕點類食物，但可能有一些改變。如果實施得好，可以悄然不覺。他們將會看到自己喜歡吃的東西，但那些食物更健康。」

當局亦提出，未來幾年學生餐要逐步降低鈉含量，目標2029年前減三成。