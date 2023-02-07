初選案｜控方指戴耀廷欲藉「35+」實現攬炒　庭上播出協調初選閉門會議片段

【有線新聞】民主派47人初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪，案件續審。控方說戴耀廷視奪取過半議席為手段，實現五大訴求及「攬炒」，庭上播出他協調初選時參與閉門會議的片段。

十名獲准保釋的被告黃碧雲、劉偉聰、陳志全、李予信等到西九龍裁判法院出席高等法院的審訊，何桂藍、梁國雄等六人亦由囚車押送到法院。控方承接上一天未讀完的開案陳詞，講述初選的籌劃過程，說倡議初選的戴耀廷2020年4月發表「真攬炒十步」路線圖，預計民主派被政府取消參選資格後要改派Plan B參選，刺激更多市民參與配票，令民主派奪得議會過半議席，即是「35+」。政府透過法律程序取消他們的議員資格前，民主派可以否決各項撥款及財政預算案、迫特首解散立法會及辭職，導致政府停擺。當北京宣布香港進入緊急狀態、國安法直接實施，大量民主派人士被捕，社會抗爭亦變得激烈，引發血腥鎮壓，最終令西方國家對中共實施政治及經濟制裁。

庭上播出一條協調初選的閉門會議片段，由枱底的角度拍攝，鏡頭不時晃動，引起在席被告嘩然。片段顯示戴耀廷要求參選人承諾會無差別否決預算案，以及初選落敗後不會繼續競選工程。其後戴耀廷向傳媒說，各區參選人已達成共識，但不會要求參選人簽聲明，以免留下證據。各被告之後提交初選提名表格，公開以書面方式同意計劃，直至港區國安法實施，戴耀廷仍然說以他的法律認知，初選並不違法，控方認為戴耀廷視「35+」為手段，以實現五大訴求及「攬炒」。

控方列出多份關鍵文件，包括參選人共同綱領，以及「墨落無悔」抗爭派聲明書，又說協助籌辦初選的民主動力一直尋求外國勢力關注香港內部事務，散布對政權的不滿。