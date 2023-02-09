加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數　專家出馬解決　700磅「積蓄」突然湧出

【有線新聞】有沒有想過家中木家具穿洞是甚麼原因？是蟲害？很有可能。美國加州有屋主為解決家中出現的蠕蟲時，早前找來一名蟲害專家處理家中牆洞，豈料當鑿開牆壁後，卻有種東西如「洪水」般瀉出，讓他們驚覺這原來不是蟲害那麼簡單。

牆身驚現麵包蟲 竟以橡子為食

這名為卡斯特羅（Nick Castro）蟲害專家在社交平台分享，指屋主因為發現臥室牆上有蠕蟲而拜訪他，他檢查後發現是黃粉蟲（又叫麵包蟲）。照常理，黃粉蟲以麵粉、麵包、腐敗食物等為食，但奇怪的是，屋主認為沒有儲存不當。當他們再看真點，便發現蟲子是以橡子為食。

「真的很奇怪。 我以前從未真正見過長著橡子的蠕蟲。」卡斯特羅打算在牆上開洞尋找橡子來源，但當他打了一個4平方吋小洞後，橡子就開始溢出來，而且是「不斷湧出」。卡斯特羅向CNN表示「看到這個數字真是難以置信」，他估計至少有700磅橡子，可能是在過去兩到五年內收集的。

花一整天清走 裝滿八個垃圾袋

經查找下，卡斯特羅發現有啄木鳥從煙囪上的洞掉落橡子，啄木鳥還會從另一個洞進入閣樓享用藏品，「我原以為會找到幾把，不是這樣的。」為了移除所有橡子，卡斯特羅又在牆壁上打了三個洞，最終這些橡子堆積起來並達到了大約20呎（6.1米）高。結果卡斯特羅和他的三名員工花了一整天時間來清走橡子，裝滿了八個黑色大垃圾袋。