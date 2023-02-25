過去十多年發生多宗肢解案　周凱亮肢解雙親囚終身　丁啟泰殘殺女子將頭臚拋落海

【有線新聞】本港過去十多年發生多宗肢解案，包括2013年，男子周凱亮在大角咀一個單位殺死並肢解親生父母，謀殺罪成被判終身監禁。另一被告謝臻麒謀殺罪不成立，阻止合法埋葬屍體罪成、判囚一年。另一宗肢解案發生於2017年，一名37歲有濫藥習慣的女子在寓所殺害並肢解12歲女兒。她承認誤殺罪，被法庭判處無限期醫院令。2008年的命案，男子丁啟泰與一名女子性交易期間殺死並肢解對方，將頭臚裝在發泡膠盒拋落海，部分屍體的肉被混入街市肉檔出售。被告謀殺罪成、判終身監禁。