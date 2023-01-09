新冠後遺症｜浸大中醫免費為新冠康復者診症　2類人免診金藥費｜附預約連結

新冠後遺症｜不少確診過新冠肺炎的病人康復後，都出現不同程度的新冠後遺症狀（長新冠）。浸大中醫推出長新冠康復計劃，為曾經確診新冠病毒感染並合資格人士，提供網上及實體門診康復治療。計劃將包括4次診症服務，以及每次由中醫師處方之不多於6日的中藥，合資格人士可經網上系統預約。

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不少確診過新冠肺炎的病人康復後，都出現不同程度的新冠後遺症狀（長新冠）。（istock圖片）

浸大免費為新冠康復者診症

香港浸會大學中醫藥學院推出長新冠康復計劃，為曾經確診新冠病毒並合資格的人士，免費提供2次門診、2次網診，合共不多於4次中醫診症服務。及實體門診中醫康復治療。曾確診新冠肺炎並入院接受治療，或曾確診新冠肺炎之65歲或以上的患者，可經網上系統預約，並於求診時出示相關證明文件。

👉🏻 預約按此（此計劃只接受網上預約）

香港浸會大學中醫藥學院推出長新冠康復計劃。（Unsplash圖片）

參加資格

曾確診新冠病毒感染並入院接受治療，目前已經轉陰的患者 曾確診新冠病毒感染之65歲或以上患者

**每位合資格人士只限報名參加長新冠康復計劃1次**

感染證明文件

65歲以下人士 出院文件

65歲或以上人士（請提供其中一項)） 由政府或獲衞生署認可計劃承認的認可私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊／電子／紙本紀錄 衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊／電子紀錄 衞生署發出的隔離令（只限確診者本人） 其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄



**取藥時請告知接待處求診者姓名、身份證號碼及聯絡電話號碼，以核對資料**

合資格人士可經網上系統預約，並於求診時出示相關證明文件。（Unsplash圖片）

診症及處方藥物安排

浸大中醫師會根據實際情況，建議病人調整診症次數。而參與計劃的每名病人，診症總次數不多於4次，包括2次門診及2次網診。每次診症，中醫師可根據病人的實際情況，處方不多於6日的中藥（顆粒劑）。而參加者必須於6星期內，及計劃完結前完成4次診症服務，逾期之診症次數將不作補回。

參與計劃的每名病人，診症總次數不多於4次，包括2次門診及2次網診。（istock圖片）

須到指定診所藥房取藥

長新冠康復計劃不提供快遞服務，參加者須親臨／委託親友到指定浸大中醫診所藥房取藥，本。參加者若使用網上診症服務，可於診症24小時後，按指定診所開診時間到診所取藥（若遇診所假期或惡劣天氣情況，取藥日子會順延）。

取藥地址及開診時間👉🏻 按此查閱

（全文完）