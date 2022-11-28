一線搜查｜天文台料星期三急轉凍 本周冷鋒到有區得11度 即睇各區有幾凍
天文台預料周中急轉凍！天文台預料，受一道冷鋒影響，本港星期三（30日）北風增強，天氣顯著轉涼，市區最低氣溫只有攝氏15度，其後兩日氣溫進一步下跌至13度，預料星期四（1日）上午7時打鼓嶺只得11度。想知屆時你居住的地區有幾凍？即睇下文。
天文台指，隨著高空反氣旋增強，華南沿岸今明兩日天色好轉，日間相當溫暖，本港明日（29日）最高氣溫達28度，不過預料一道冷鋒會於明日晚至星期三早上橫過廣東沿岸，屆時天氣顯著轉涼，預料星期三本港最低氣溫僅15度，換言之大半日內氣溫急跌13度，猶如「坐過山車」，大家上班上學出門，記得要注意保暖。
打鼓嶺只得11度
至星期四本港氣溫預料進一步下降，最低氣溫只有13度，如果按天文台自動分區天氣預報顯示，當日上午7時各區氣溫全部14度或以下，上水、大埔、流浮山、石崗等新界多區只有12度，打鼓嶺更加只有11度。即睇當日各區上午7時氣溫預測：
打鼓嶺：11度
上水：12度
流浮山：12度
石崗：12度
大埔：12度
屯門：13度
青衣：14度
沙田：13度
西貢：13度
香港天文台：14度
將軍澳：13度
黃竹坑：14度
坪洲：13度
赤鱲角：13度
長洲：12度
橫瀾島：14度
本港氣溫至周末才會逐步回升，展望星期六（12月3日）大致多雲，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎15度至20度；星期日（12月4日）回升最高氣溫22度。
冷鋒會伴隨降雨？
今次令本港氣溫急跌的主因是冷鋒。天文台曾在其網頁解釋指，典型的冷鋒到境會伴隨較厚的層狀雲及降雨。另外，一些活躍的冷鋒更會形成雷雨雲，產生劇烈的雷暴、雹暴甚或龍捲風 ，這些雲層和降雨大多集中在鋒面附近，當冷鋒過境後，天氣通常會逐漸轉晴。
然而，冷鋒過境也非必然會帶來雲層和降雨。如果大氣太乾燥的話，天氣在冷鋒過境期間也可一直保持天晴。 受冷氣團影響，冷鋒過境後氣溫會迅速下降，而冷空氣的入侵，亦會使當地的氣壓急速上升。
免費電視77台《一線搜查》
播出日期：逢星期一至五
播出時間：20:00 – 20:30
WhatsApp報料熱線：68960931
（全文完）