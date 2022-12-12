一線搜查｜李鄭屋邨簷篷3個月無人清掃　垃圾污水積聚　低層住戶叫苦：連Ｍ巾都有

新冠疫情令港人更注重衞生，但李鄭屋邨的居民卻每日要面對簷篷外積聚垃圾和臭水。據免費電視77台節目《一線搜查》報道，李鄭屋邨各座的簷篷已經3個月沒有人清理，住戶要忍受堆積窗外的垃圾。至於為何會無人清理簷篷，就鬧出多個不同版本。

位於長沙灣的李鄭屋邨有10座，共有4825個單位。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

住戶：簷篷有污水有垃圾

位於長沙灣的李鄭屋邨有10座，共有4825個單位。有住戶向《一線搜查》表示，住宅大樓低層對出的簷篷至少已三個月沒人清理。由於有缺德的高層住戶拋下垃圾，加上下雨時，雨水把垃圾帶到去水位形成淤塞，因此簷篷「有水有垃圾，又有蚊又有蟲，又臭！」

簷篷外積聚垃圾和污水，衞生惡劣。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

有人清潔簷篷受傷？

55歲殷先生住在低層單位已經30年，他表示，除了環境衞生擔憂外，每天見到窗外簷篷大堆垃圾非常影響心情。殷先生表示，簷篷上垃圾有紙包飲品盒、香蕉皮，甚至俗稱「M巾」的衞生巾都有，「每個月都會俾管理費，個簷篷就冇人掃，都好無奈。」

至於為何忽然無人清掃簷篷，殷先生引述「清潔部大家姐」表示，邨內和睦樓曾有一名住客自行清理簷篷時弄傷腰，然後向勞工處索償，而勞工處調查後指簷篷安全設施不足，勒令清潔工人停工。

住在低層單位的殷先生表示，簷篷上有不同垃圾，包括衞生巾。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

屋邨辦事處指源於勞工處

對於邨內住戶間流傳有人受傷說法，李鄭屋邨辦事處經理莫先生回應《一線搜查》時否認有人受傷，他解釋說：「事源勞工處嚟巡查發現啲安全措施有問題，清潔承辦商就話唔做得啦……如果夾硬做就犯法。」他補充，因此承辦商暫停清掃簷篷，正跟程序就安全設施招標報價，而辦事處已發出通告，提醒高層住戶不要亂抛垃圾。

勞工處否認要求停清掃

對於屋邨辦事處指起因是勞工處要求停工，勞工處回覆《一線搜查》表示，最近的確有到李鄭屋邨視察，但沒有要求屋邨清潔承辦商停止簷篷清潔工作，近期亦沒有收過李鄭屋邨有人打掃簷篷而受傷的工傷情報。

李鄭屋邨2002年時納入「租者置其屋計劃」，房委會現時持有業權份數約13%。房署表示，李鄭屋邨事務交由該屋邨立案法團負責處理。就簷篷無人清潔問題，署方早前已聯絡法團和管理處了解情況，要求盡快恢復清潔簷篷。

有關李鄭屋邨簷篷無人清潔問題，完整報道可按此重溫《一線搜查》第115集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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