一線搜查｜AlipayHK、內地支付寶懶人包　開通方法／實名認證／增值教學　北上深圳消費必備

中港兩地通關，有意北上玩樂要注意了！近年內地很多地方都以電子支付為主，想消費暢通無阻，最方便一定是使用電子錢包。《有線生活》為大家整合了AlipayHK及內地支付寶的註冊、身份認證及增值方法等，即睇懶人包！

《有線生活》為大家整合了AlipayHK及內地支付寶的註冊、身份認證及增值方法。（freepik）

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WeCAlipayHK、內地支付寶懶人包

AlipayHK 教學

Alipay HK提供內地跨境支付服務，只要綁定香港信用卡、銀行賬戶或完成身份認證，便可以毋須預先兌換人民幣，都能在內地指定商戶消費。Alipay+覆蓋內地所有城市數以百萬計的商戶，包括便利店、超級市場、食肆酒樓、茶飲店、酒店住宿等。另外亦能用於跨境直通巴士、廣州、中山和佛山公共巴士等。

用戶只要在內地看到「支付寶」或「Alipay+」的標誌，便可使用AlipayHK付款。

Alipay HK提供內地跨境支付服務。（AlipayHK）

Alipay HK｜身份認證

1. 進入電子銀包

打開Alipay HK，進入電子銀包頁面，點擊左上角的目錄欄，按「身份認證」。

2. 拍攝證件、自拍

按照頁面提示，拍攝香港身份證及確認身份證信息，再完成自拍認證。

3. 等待審核

身份認證審核一般需要7個工作天。

打開Alipay HK，進入電子銀包頁面，進行「身份認證」。（freepik）

Alipay HK｜綁定香港信用卡

1. 進入電子銀包

打開Alipay HK，在右下角點擊「我的」，然後點擊「銀行賬戶和信用卡」。

2. 輸入信用卡資料

選擇「綁定信用卡」，輸入卡號、有效期及安全碼，按「確定」。

3. 輸入驗證碼短訊

在銀行登記的電話號碼，會收到一條一次性驗證碼短訊，輸入該驗證碼便能成功綁定信用卡。

選擇「綁定信用卡」，輸入卡號、有效期及安全碼。（freepik）

Alipay HK｜增值方法

1. 門市增值

前往7-Eleven、OK便利店、屈臣氏、豐澤、麥當勞或百佳等指定店鋪進行增值。

做法：

．於主頁點擊「增值」－「門店現金增值」。

．將增值二維碼展示給收銀員，並以現金增值。

Alipay HK於門市增值方法。（China Mobile Hong Kong＠YouTube截圖）

2. 連結銀行賬戶增值

於Alipay HK主頁點擊「增值」，然後按「連結銀行賬戶」。

3. 網上銀行轉賬增值

於Alipay HK主頁點擊「增值」，然後按「網上銀行轉賬增值」。

4. 收銀車增值

做法：

．於主頁點擊「增值」，按「收銀車增值」。

．將增值二維碼展示給收銀車工作人員

．掃碼後便完成現金增值

Alipay K提供多種增值方法。（China Mobile Hong Kong＠YouTube截圖）

Alipay HK與內地支付寶的分別？

Alipay HK是獲香港金管局發出「儲值支付工具牌照」之一的電子錢包，可於香港大部份商戶使用，亦能在內地部分商戶中用到，只要該內地商戶有展示「Alipay+」或「支付寶」的標誌即可。如想在內地消費暢通無阻，則需開通內地支付寶比較適合。

Alipay HK是獲香港金管局發出「儲值支付工具牌照」之一的電子錢包。（Alipay HK＠YouTube截圖）

內地支付寶｜開通方法

港人如想開通內地支付寶，可以透過支付寶網站或手機應用程式進行登記。步驟如下：

1. 開啟支付寶主頁或在手機下載內地支付寶。

App Store／Google Play

2. 選擇個人賬戶並點選所在地區。

3. 填寫手機號碼，香港電話亦可。

4. 接收SMS驗證碼。

5. 填寫個人資料後

6. 成功開設內地支付寶賬戶。

登記內地支付寶，需要輪入手機號碼，以接收SMS驗證碼，並填寫個人資料。（App Store截圖）

內地支付寶｜身份認證

港人如需完成內地支付寶實名認證，有2大方法，包括銀行卡認證或掃臉認證。

1. 銀行卡認證

利用銀行卡認證，需要在內地支付寶綁定一張內地銀行卡和內地電話號碼。

．申請內地電話號碼

港人申請內地電話號碼的途徑主要有3種，分別是一卡兩號、內地副號及內地電話卡，《有線生活》為大家整合了內地電話號碼申請方法及收費等，即睇懶人包！

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港人申請內地電話號碼的途徑主要有3種。（Brett Jordan＠unsplash）

．開設內地銀行戶口

申請內地電話號碼後，便可開設內地銀行戶口。現時不論在香港或親身前往內地，均能辦理開戶手續，而且過程十分簡單。《有線生活》為大家整合了在香港及北上開設內地銀行戶口的分法、所需文件及收費等，大家可因應個人需要而選擇，即睇懶人包！

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現時不論在香港或親身前往內地，均能辦理開戶手續。（freepik）

銀行卡認證方法如下：

1. 打開內地支付寶App，在右下角點擊「我的」，然後選擇「銀行卡」。

2. 點擊「添加銀行卡」，輸入銀行卡卡號。

3. 填寫及確認銀行卡資料，當中包內地手機號碼。

4. 輸入手機驗證碼，即可完成認證。

利用銀行卡認證的方法。（支付寶）

2. 掃臉認證

掃臉認證只需在內地支付寶App填寫個人資料及掃瞄臉部，則能完成內地支付寶實名認證，不需內地銀行戶口及內地電話卡，方法如下：

1. 打開內地支付寶App，在右下角點擊「我的」，再點選頁頂的「個人信息」。

2. 進入「個人信息」頁面後，選擇「身分認證」。

3. 進入「設定支付密碼」頁面，再按「點此補齊」。

4. 設定6位數字的支付密碼。

5. 輸入個人資料，包括證件類型、姓名及換證次數等，然後按「確認並提交」。

6. 選擇掃臉驗證，點擊「採集本人人臉」。

7. 按照指示完成掃臉驗證。

8. 完成掃臉驗證後，會看到身份認證顯示為已實名，代表已完成。

掃臉認證只需在內地支付寶App填寫個人資料及掃瞄臉部。（支付寶）

內地支付寶｜增值方法

1. 銀行卡充值

綁定內地銀行卡，進行認證後，直接從銀行戶口扣錢。

2. 網上銀行充值

登入網上銀行，然後在充值時選擇「銀行卡－網上銀行」，選擇所具有的網上銀行進行充值即可。

3. 充值碼充值

在內地便利店購買，需要收取手續費。充值時選擇「充值碼」進行充值即可。

4. 話費卡充值

利用內地電訊公司的指定手機充值卡充值，需收取手續費，設有多個充值金額供選擇。

5. 支付寶轉賬

透過其他人用內地支付寶，以轉賬方式作充值。

6. 匯款充值

使用匯款公司的跨境匯款服務。

內地支付寶提供多種增值方法。（App Store截圖）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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