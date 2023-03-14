一線搜查｜初代居屋火炭穗禾苑大維修　每戶最少夾10萬　一個原因工程或要推倒重來

有43年樓齡的火炭居屋穗禾苑， 去年6月居民大會通過總值3.88億元大維修工程，每戶最少要夾10萬元維修費，部份業主一直反對工程，質疑造價大高，導致小業主間關係惡化。據免費電視77台節目《一線搜查》報道，最近有人提出理據質疑工程合法性，可能會令大維修方案要推倒重來。

穗禾苑1980年落成，至今已43年。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

上一代法團因維修被推翻

穗禾苑是首批居屋屋苑，於1980年落成，至今43年。2014年屋苑收到強制驗樓通知，需要進行大維修，2015年時任法團一度想推動工程，但由於沒交代招標及維修詳情，引起居民不滿，不單沒通過維修方案，原有法團更被推翻。

至2019年，穗禾苑新法團採用「招標妥」重新處理大維修，去年6月的業主周年大會上，投票決定採用第三方案，進行外牆維修及其他主要工程，而且所選擇的工程公司，最平一間報價多出6千萬元。據反對工程的第一期業主Ken（化名）表示，第三方案總費用達3.88億元，平均面積最小單位要夾10萬元，最大單位要夾15萬元多。

第三方案會拆去外牆紙皮石。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

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反對派質疑手法不公

反對方案的第一期業主Ken（化名）質疑工程公司是否可信，因該公司架構上只有5個人，他又質疑法團收集授權票過程不公平，在屋苑廣場空地擺攤位，要求居民簽名授權，形容「撒網咁樣」，又指「我接觸過十幾個業主，即係俾咗授權書佢（法團），我問佢你知唔知主席同你投咩嘢票？佢哋乜都唔知。」

法團追討住戶欠款

Ken表示，現時方案要全面拆去外牆紙皮石，噪音極大、沙塵極大，「要拆晒所有冷氣機，夏天要關晒窗門，你根本無辦法可以喺屋企入面逗留。」而自去年6月通過方案後，法團便分7期向小業主收取維修資金，有小業主無力支付，紛紛收到小額錢債審裁處信件，法團現正追討超過300戶欠款，當中包括有經濟困難年老業主。

法團主席梁寶玲強調招標及表決前已盡量做好諮詢工作。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

法團主席認為已做足諮詢工作

對於部份業主的質疑，穗禾苑立案法團主席梁寶玲認為已做足諮詢工作 ，又強調一直公開透明。她向採訪隊展示法團為維修工程所製作的一本書：「同埋所有文件都上載到招標妥……投票之前係冇人有問題，係投咗票之後就有問題。」

被問到擺街站爭取授權票，梁寶玲表示：「之前好多流會，因為不足人數，所以我哋咪喺廣場個度呼籲大家出席。」她表示，街站是鼓勵居民如無法出席大會，考慮授權他人，可以是家人或朋友，不一定授權給法團。

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批評有人煽動拒交款項

對於有業主被追款，法團主席梁寶玲表示：「如果簽咗約，跟住有班人堅決唔俾錢，工程爛尾，咁會點呢？有需要嘅街坊咪去申請資助。」她又說：「住得私樓，就算真係有困難，應該搵方法囉，其實好多方法，你可以逆按揭，有啲人又覺得我哋講呢啲嘢好涼薄。」她又批評有人煽動他人拒交款項，形容「好唔負責任」。

一個原因可能推翻工程

正常法團開始收集資金推進展開維修工程，反對工程的部份業主一直沒有放棄，今年2月再次要求召開特別大會，其間有居民指出，若按已通過的第三方案，拆除屋苑大廈外牆的紙皮石並改用漆油，會違反大廈公契，後果嚴重。這項指控令工程規劃有可能要推倒重來。

法團主席梁寶玲表示，是否違反公契還要諮詢律師及市建局，她表示自己不熟悉法律和公契，「咁起碼依家仲未做（維修工程），仍然有機會修正，係咪？」有關穗禾苑大維修工程爭拗始末，可於網上重溫《一線搜查》第181集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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