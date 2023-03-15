大埔升Key雀強勢回歸　大埔街坊精神崩潰：凌晨3點準時唱歌　「鳥界歌神」身分公開

升Key雀｜踏入3月中，天氣回暖，回南天之際，也是升Key雀強勢回歸的日子。近日有大埔街坊表示，每到凌晨時份，窗外就開始出現「升Key雀」的叫聲，不斷「哦屙哦屙」地叫，其演唱會式的歌聲令他大感崩潰。觀鳥會就透露，升Key雀每晚叫到「走音」，背後只有一個原因。

有大埔街坊表示，每到凌晨時份，窗外就開始出現「升Key雀」的歌聲。（freepik）

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有網民在Facebook群組「大埔人大埔谷」發帖提問，「每年嘅升key雀演唱會係咪已經開始緊喇？我好似3點幾已經開始聽緊」，表示又到了每年一度升Key雀開演唱會的季節。

網民指，凌晨3點聽到升Key雀在窗外發出徹夜不停的叫聲，不但擾人清夢，更讓人難以入睡。網民慘況引來不少街坊的共鳴，指升key雀不只是凌晨才會發出叫聲，直指被叫聲吵到「精神崩潰」，「我噚晚1點未瞓，已經有1隻喺度叫緊」、「佢地返 shift 㗎，分早中夜同通宵，共 4 更」、「由1點聽到天光」、「邊有停過⋯早午都有」，令人相當煩躁。

升Key雀在窗外發出徹夜不停的叫聲，不但擾人清夢，更讓人難以入睡。（freepik）

觀鳥會:「ko-el」叫聲用來求偶

根據香港觀鳥會資料，升Key雀本名是噪鵑，屬於夏季候鳥，身長約40厘米，身上有淺色斑點和橫紋。雄鳥一到繁殖期就會找尋高大濃密的樹頂，聲嘶力竭、日夜不停地發出「ko-el」叫聲來求偶，很多時候更會不斷「升key」及加快速度，甚至叫到「走音」。

升Key雀本名是噪鵑，日夜不停地發出「ko-el」叫聲來求偶。（觀鳥會@fb）

網民：祝佢早日脫單

有網民回應，要擺脫升Key雀，唯有「祝佢早日脫單」。更有網民笑稱，「同佢鬥屙餓」可以一秒嚇走升Key雀，但要有被鄰里拍門投訴的心理準備。香港觀鳥會更表示，深夜時份不斷重複的鳥叫聲雖然擾人，不過雀鳥也有戀愛及繁殖的權利，這是鳥兒愛的季節，演唱會式的歌聲在繁殖季節過後便會自然停止。

根據《 野生動物保護條例》 ，所有雀鳥均受保護，任何人除按照特別許可證行事外，不得狩獵或故意干擾任何受保護野生動物，亦不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋。

（全文完）