《黑暗榮耀》第2季藏11伏筆　傳明年出第3季　宋慧喬助李到晛復仇、五人幫剩她消遙法外

黑暗榮耀2｜Netflix韓劇《黑暗榮耀》第一季播出時已大獲好評，萬眾期待的第二季一上架，隨即登上Netflix逾40個地區電視節目排行榜第一名！《黑暗榮耀》第二季雖然已全部播完，不過劇集以開放式結局收尾，當中不少情節都疑似埋下伏線，讓不少劇迷都聯想到Netflix是否會推出第三季。網上一直瘋傳《黑暗榮耀》第三季將於2024年回歸，在未有官方消息前，先看看小編整理的11大伏筆吧！

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文同珢復仇之路暫告一段落

《黑暗榮耀》（韓語：더 글로리）講述由宋慧喬飾演的文同珢，在中學期間遭遇到朴涎鎮（林智妍飾）、全宰寯（朴成勳飾）等人組成的霸凌五人幫的校園暴力，身體多次被電髮棒燙傷、又曾被強暴，更被父母冷待，以致身心留下烙印。被逼退學後，文同珢於18年間進行精密部署，並在朱如炡（李到晛飾）協助下向五人幫進行復仇。

結局預告全新復仇之旅

於第二季結尾，文同珢終於成功瓦解霸凌五人幫，復仇成功。結局中，她與朱如炡一同走向芝山監獄，彷彿預告將展開全新的復仇之旅，留下一大懸念，不少劇迷都非常期待第三季到來。未有官方消息前，先看看小編整理的11大伏筆！

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《黑暗榮耀》第二季11個伏筆

黑暗榮耀第3季｜【伏筆1】李蓑羅入獄？

五人幫中的畫家李蓑羅因被爆吸毒前途盡毀，導致精神崩潰，於孫慏梧葬禮上以鉛筆插向崔惠程頸部，全程被各大媒體直擊因而被捕。雖然如此，但劇情並沒有交代她是否真的已經入獄，以李蓑羅父母對她的寵愛，會否用盡方法令她逃過法網；若已入獄，她又會否與五人幫其他人，再次聯手摧毀文同珢？

黑暗榮耀第3季｜【伏筆2】崔惠程消遙法外？

身為空姐的崔惠程被李蓑羅以鉛筆插向頸部，落得永久失聲的下場。相比起另外兩死兩被捕的4人，崔惠程的角色本來就是以身體取勝，即使失聲仍能用身體作為手段，像是將眼藥水換掉導致全宰寯失明。結局中，她未有被法律制裁，成為五人幫中唯一「消遙法外」的人，那麼她有可能再次成為朴涎鎮的接應報復文同珢嗎？

結局中，崔惠程成為五人幫中唯一「消遙法外」的人。（《黑暗榮耀》畫面）

黑暗榮耀第3季｜【伏筆3】河度領與文同珢合謀？

全宰寯被崔惠程換藥導致失明，開車時遭貨車撞到。他最後渾身是血出現於一個地盤，接到文同珢的電話後，就被人推下水泥池溺死。雖然鏡頭未有拍到兇手是誰，不過憑一條領帶就知道是河度領。那麼疑點就在這，是河度領為了睿帥，與文同珢合謀殺死了全宰寯嗎？那麼代表曾經說不會離開朴涎鎮的他，完全放棄了維繫女兒睿帥的幸福了嗎？

是河度領與文同珢合謀殺死了全宰寯嗎？（《黑暗榮耀》畫面）

黑暗榮耀第3季｜【伏筆4】洪英艾與朴涎鎮斷絕關係？

朴涎鎮媽媽洪英艾過去一直幫女兒收拾爛攤子，例如收買文同珢母親、賄賂警長掩飾尹昭熙的死等。最後她為了自保，將女兒的名牌交給文同珢，不過結果還是被揭謀殺姜賢南丈夫而入獄。而劇集結尾，朴涎鎮和媽媽在監獄遇上，但對方卻裝作不認識她，到底利益行先的洪英艾真的放棄女兒了嗎？還是她依舊深謀遠慮，為能盡快出獄向文同珢報仇的一種策略？相信要等下一季才能知曉。

黑暗榮耀第3季｜【伏筆5】金京蘭能守住真相？

而劇中，朴涎鎮因殺害孫慏梧而被捕入獄，但原來在全宰寯時裝店內工作、同樣曾被五人幫欺凌的金京蘭才是真正兇手。朴涎鎮入獄後，文同珢曾到監獄告訴她永遠都不會知道真相，令她十分崩潰。真兇金京蘭能否收住這個秘密一輩子？一直走不出五人幫的她，又會否屈服於惡勢力之下，被朴涎鎮等人威脅？

同樣曾被五人幫欺凌的金京蘭才是殺害孫慏梧的真正兇手。（《黑暗榮耀》畫面）

黑暗榮耀第3季｜【伏筆6】朴涎鎮向文同珢報仇？

結局中，曾是霸凌者的朴涎鎮在獄中成為被欺凌的對象，流住淚扮演天氣女郎。究竟她這次受到教訓，會改過自身？不過朴涎鎮一直以自己的美滿家庭為驕傲，如今卻被文同珢弄至家庭破碎、失去工作並入獄，加上文同珢曾到監獄刺激她，若真的有第三季，朴涎鎮知道自己成為代罪羔羊，以她不擇手段的性格，相信會想盡辦法向二人報仇！

黑暗榮耀第3季｜【伏筆7】文同珢與房東太太再會？

文同珢因復仇計劃而搬到朴涎鎮家附近的房子，劇情最後，終揭曉原來一直暗中協助她的房東太太，與文同珢是彼此的救命恩人！文同珢知道真相後寫了一封信，感激房東太太曾救她一命，令她有機會在春天綻放。而最後，房東太太在天台說了一句台詞：「不知道她會不會突然過來看花呢？」像是為之後再次因復仇而相見埋下伏線。

黑暗榮耀第3季｜【伏筆8】文同珢成朱如炡「課外老師」

若有第三季，相信各位劇迷都一定最關心朱如炡的復仇之路。劇集中，姜永天被轉往芝山監獄，文同珢作為朱如炡的劊子手，亦轉到芝山監獄當講師，更成為他的「課外老師」。身在同一職場的他們一定可以互相配合，而朱如炡與姜永天在監獄遇上的一幕，對方露出驚恐的眼神，意味著復仇大計即將展開，令人非常期待！

文同珢成為朱如炡的劊子手（《黑暗榮耀》畫面）

黑暗榮耀第3季｜【伏筆9】朱如炡母親參與復仇？

朱如炡一直活於殺父仇人姜永天的陰霾下，加上姜永天經常寄給他的信件，令他充滿憎恨。朱如炡母親曾在他替文同珢復仇時，提醒兒子別被捉到，又哀求文同珢救救兒子，證明她對復仇一事絕對知情。而這次被復仇的對象是殺害自己丈夫的人，那麼她會否參與其中亦是一大懸念。

朱如炡母親對兒子復仇一事絕對知情。（《黑暗榮耀》畫面）

黑暗榮耀第3季｜【伏筆10】大嬸姜賢南再次協助復仇？

本來身為朴涎鎮家工人的大嬸姜賢南，一路於復仇之路上協助文同珢，而隨住丈夫死亡、女兒到外國讀書，她開設了一間小食店展開新生活。結局中，姜賢南突然收到文同珢的訊息：「需要一位保姆大嬸」，立即塗上對方送的唇膏出門，亦為再次協助文同珢復仇留下伏線。

黑暗榮耀第3季｜【伏筆11】丁文晟成獄中幫手？

此外，朱如炡成為芝山監獄醫生後，看診時與一名犯人（丁文晟飾）進行交易以報答自己，丁文晟的角色似乎將會成為了朱如炡的獄中幫手，看似單純的客串，成為全劇最後一條伏線！

（全文完）