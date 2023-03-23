2023韓劇9部必看清單｜《黑暗榮耀》宋慧喬復仇必追　《還魂》、《戀愛大戰》高分愛情劇

黑暗榮耀｜近期由宋慧喬、李到晛、林智妍等主演的Netflix韓劇《黑暗榮耀 2》掀起全城追劇潮。外國網站FlixPatrol每日都會收集Netflix、Disney＋等的播放平台排名，在香港區排行榜中，頭20位不乏韓劇，包括《還魂》、《浪漫速成班》等。《有線娛樂》根據FlixPatrol網站統計，為大家整理了2023年最受香港人歡迎的頭9位韓劇，快看看有沒有你的心水吧！（排名只作參考）

近期由宋慧喬、李到晛、林智妍等主演的Netflix韓劇《黑暗榮耀 2》掀起全城追劇潮。（IG＠netflixkr）

2023韓劇9部推薦

2023韓劇推薦｜【第9位】《原來這就是愛啊》（사랑이라 말해요）

播放平台：Disney＋

《原來這就是愛啊》是Disney＋2023年播出的最新原創韓劇，現在播到第8集，由金英光、李聖經、盛駿共同主演。講述女主角沈宇宙（李聖經 飾），經歷父親出軌後又意外死亡、繼母虐待並將她趕出家門，飽受折磨。後來她發現父親的死亡另有內情，決心向繼母和她的兒子韓東鎮（金英光 飾）復仇，豈料卻在過程中共墜愛河，到底在愛恨情仇之間，該如何選擇呢？

《原來這就是愛啊》是Disney＋2023年播出的最新原創韓劇。（《原來這就是愛啊》截圖）

講述女主角沈宇宙經歷父親出軌後又意外死亡、繼母虐待並將她趕出家門。（《原來這就是愛啊》截圖）

決心向繼母和她的兒子韓東鎮復仇，豈料卻在過程中共墜愛河。（《原來這就是愛啊》截圖）

👉🏻 返回目錄

2023韓劇推薦｜【第8位】《愛情的理解》（사랑의 이해）

播放平台：Netflix

《愛情的理解》是2023年討論度頗高的愛情劇，柳演錫、文佳瑛等4位男女主角，於劇中有著不同愛情觀，有人受傷後仍勇敢去愛、有人總是遲疑、亦有人想愛卻受陰影所影響。並非所有愛情都能開花結果，即使愛了，如何走下去亦是一大考驗。這部劇不是那種甜甜的劇情，而是細緻刻畫了不同人對待愛情的看法，非常現實，亦能讓觀眾邊看邊反思自己的愛情觀。

《愛情的理解》是2023年討論度頗高的愛情劇。（IG＠jtbcdrama）

這部劇不是那種甜甜的劇情，而是細緻刻畫了不同人對待愛情的看法。（IG＠jtbcdrama）

亦能讓觀眾邊看邊反思自己的愛情觀。（IG＠jtbcdrama）

👉🏻 返回目錄

2023韓劇推薦｜【第7位】《我把社長解鎖了》（사장님을 잠금해제）

播放平台：Netflix

《我把社長解鎖了》改編自作家朴成賢在Naver上連載的同名作，講述無業青年朴仁成（蔡鍾協 飾）因接連遭遇不幸，回家又受了父親的氣，一氣之下跑到山上卻被蛇咬，然後被一部會說話的手機救起。原來這部手機裡住著AI公司社長金成柱（朴誠雄 飾）的靈魂，更拜託朴仁成替他成為社長，同時尋找恢復肉身的方法，並揪出幕後兇手！劇情奇幻又搞笑輕鬆，同時亦反映出AI終將取代人類的問題，值得一看。

《我把社長解鎖了》改編自作家朴成賢在Naver上連載的同名作。（IG＠channel.ena.d）

講述無業青年朴仁成被一部會說話的手機救起。（IG＠channel.ena.d）

原來這部手機裡住著AI公司社長金成柱的靈魂。（IG＠channel.ena.d）

👉🏻 返回目錄

2023韓劇推薦｜【第6位】《戀愛大戰》（연애대전）

播放平台：Netflix

《戀愛大戰》是一部浪漫喜劇，劇本由《我的ID是江南美人》的崔秀英編劇執筆，講述一名病態式討厭輸給男人的女律師呂美蘭（金玉彬 飾），和病態式懷疑女人的男明星南強豪（劉台午 飾）相遇，不但要在工作上接觸，更進行了3個月契約戀愛，互相討厭的2人經歷了一段戰爭般，既搞笑又浪漫的愛情，不喜歡太沉重的劇情推薦這套！

《戀愛大戰》是一部浪漫喜劇。（《戀愛大戰》畫面）

不喜歡太沉重的劇情推薦這套！（《戀愛大戰》畫面）

👉🏻 返回目錄

2023韓劇推薦｜【第5位】《還魂》（환혼）

播放平台：Netflix

由李宰旭、庭沼珉、黃旼炫等主演的架空古裝韓劇《還魂》分為2季，已全部播出。劇集以不存在的大湖國為背景，劇中「還魂術」是一種可以將靈魂轉移到他人身上的禁忌邪術。劇中女主角庭沼珉飾演的無德，實為還魂後的殺手落壽（高允貞 飾）。遇到最強術士之子張煜（李宰旭 飾），被他一眼認出並拜為師父。正當無德和張煜沉聚於幸福生活中，卻因為「還魂術」的現實被逼分開，而張煜更黑化。兩季劇情都包含愛情、打鬥、搞笑成分，加上大量CG，非常好看刺激！

《還魂》分為2季，已全部播出。（IG＠tvn_drama）

劇中女主角庭沼珉飾演的無德，實為還魂後的殺手落壽（高允貞 飾）。（IG＠tvn_drama）

兩季劇情都包含愛情、打鬥、搞笑成分，加上大量CG，非常好看刺激！（IG＠tvn_drama）

👉🏻 返回目錄

2023韓劇推薦｜【第4位】《救急先鋒日誌》（소방서 옆 경찰서）

播放平台：Disney＋

《救急先鋒日誌 》（又譯：災後調查日誌）是韓國首部以「警消救」為題材的劇集，講述刑警陳浩介（金來沅 飾）、消防員兼火災調查員奉道鎮（孫浩俊 飾）、救護員宋雪（孔升妍 飾），三個部門於案件中互相支援。劇集結合了查案、救災、急救，從不同崗位的角度去分析犯罪現場，當中還包含法醫、鑑證科等專業場面，不集中於單一部門的題材相當緊湊又新鮮。

《救急先鋒日誌 》是韓國首部以「警消救」為題材的劇集。（IG＠sbsdrama.official）

三個部門於案件中互相支援。（IG＠sbsdrama.official）

劇集結合了查案、救災、急救，從不同崗位的角度去分析犯罪現場。（IG＠sbsdrama.official）

👉🏻 返回目錄

2023韓劇推薦｜【第3位】《賭命為王》（카지노）

播放平台：Disney＋

《賭命為王》（又譯：地下菁英）是Disney＋原創韓劇，是一部集賭博、犯罪、動作於一身的作品。故事講述沒有背景的平民車武湜（崔岷植 飾），到菲律賓開設賭場後，實現了成為地下賭王的夢想，卻於當地無故被捲入一樁兇殺案。而被派遣至菲律賓追查的韓國刑警吳承訓（孫錫久 飾），和會與他進行一場博弈。劇集專程飛到菲律賓取景，並邀請到影帝崔岷植、《魷魚遊戲》的許城泰等出演，光聽陣容就已很吸引！

《賭命為王》是Disney＋原創韓劇，是一部集賭博、犯罪、動作於一身的作品。（《賭命為王》畫面）

平民車武湜菲律賓成為地下賭王，卻於當地無故被捲入一樁兇殺案。（《賭命為王》畫面）

韓國刑警吳承訓被派遣至菲律賓追查。（《賭命為王》畫面）

👉🏻 返回目錄

2023韓劇推薦｜【第2位】《浪漫速成班》（일타 스캔들）

播放平台：Netflix

《浪漫速成班 》由鄭敬淏和全道嬿主演，講述前手球國家代表運動選手出身南行善（全道嬿 飾），花盡心機欲幫助女兒擠進數學補習名師崔直說（鄭敬淏 飾）的課堂。崔直說因為患有飲食障礙症，經常購買南行善開設的小菜店食物，因而認識。後崔直說因被陷害致使女學生自殺，事業跌至谷底，幸得南行善從旁治癒他。劇情集合了愛情和升學壓力等生活題材，亦不乏治癒金句，是2023年必看的劇集之一！

《浪漫速成班 》由鄭敬淏和全道嬿主演。（IG＠tvn_drama）

前手球國家代表運動選手出身南行善。（IG＠tvn_drama）

劇情集合了愛情和升學壓力等生活題材，亦不乏治癒金句。（IG＠tvn_drama）

👉🏻 返回目錄

2023韓劇推薦｜【第1位】《黑暗榮耀》（韓語：더 글로리）

播放平台：Netflix

第1位眾望所歸，就是2023年被譽為「龍頭龍尾」的神劇《黑暗榮耀》！《黑暗榮耀》講述由宋慧喬飾演的文同珢，在中學期間遭遇到朴涎鎮（林智妍飾）、全宰寯（朴成勳飾）等五人幫的校園暴力，身體多次被電髮棒燙傷、又曾被強暴，更被父母冷待，以致身心留下烙印。被逼退學後，文同珢於18年間進行精密部署，並在朱如炡（李到晛飾）協助下向五人幫進行復仇。劇集第一季播出時已大獲好評，第二季一上架更即登上Netflix逾40個地區排行榜第一名！絕對非看不可！

2023年被譽為「龍頭龍尾」的神劇《黑暗榮耀》！（IG＠netflixkr）

宋慧喬飾演的文同珢，在中學期間遭遇到朴涎鎮、全宰寯等五人幫的校園暴力。（IG＠netflixkr）

文同珢於18年間進行精密部署，並在朱如炡（李到晛飾）協助下向五人幫進行復仇。（IG＠netflixkr）

👉🏻 返回目錄

以上就是2023年最受香港人歡迎的頭9位韓劇，各種類型任君選擇，放假就不怕劇荒啦！

（全文完）