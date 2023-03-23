一線搜查｜黃大仙大成街街市鼠患未解決　食環署垃圾桶存放區變老鼠樂園？

老鼠出沒注意！黃大仙大成街街市向來是鼠患黑點，食環署去年底於該街市，不足三個月便已捕獲近700隻老鼠。然而，據免費電視77台節目《一線搜查》報道，有街坊指街市一帶鼠患依然嚴重，更指街市內食環署垃圾桶存放區經常老鼠活動，有如老鼠樂園。

黃大仙大成街街市向來是鼠患黑點。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

高官曾視察大成街街市滅鼠成效

2022年12月28日，環境及生態局局長謝展寰曾到訪大成街街市，了解食環署滅鼠措施成效。當時食環署稱於10月至12月底，共於該街市捕獲700多隻老鼠。然而，事隔約3個月，有街坊形容無時無刻都可以見到老鼠蹤影，「成日都見老鼠走來走去，都唔驚人嘅。」她表示，除了街市外，鄰近公園都見過老鼠出沒。有居住附近20多年的街坊更表示，老鼠還會爬到樓上住宅，「二、三、四樓都有老鼠走上去」。

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垃圾桶存放區內常有老鼠出沒。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

垃圾桶存放區多老鼠

有街坊向《一線搜查》提供片段，指街市停車場內，食環署用作存放垃圾桶的區域，成為老鼠安樂窩。《一線搜查》採訪隊曾到該垃圾桶存放區了解，發現有一個大型鐵籠區隔開大批垃圾桶，環境骯髒，有曱甴出沒，也有老鼠蹤影。有街市熟食店的員工表示，鼠患嚴重是由於約10年前，附近啟德明渠工程，導致老鼠「家園被毀」，因此「坑渠老鼠走晒出嚟」。

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停車場內有一個大鐵籠區域，存放著大量垃圾桶。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

沒有鼠患解決不了？

香港蟲害管理學會主席陳澤森表示，沒有鼠患解決不了，他說：「最緊要一樣嘢係環境改善，冇嘢俾佢食，冇嘢俾佢住，冇路俾佢行，長期、不斷咁樣改善個環境。」食環署表示，一直關注大成街街市鼠患及環境衛生問題，承辦商會於深夜時段，在街市內放置有毒鼠藥，大量捕鼠器和老鼠膠，亦會在街市營業前收拾和清理。有關黃大仙大成街街市鼠患問題，全部內容可於網上重溫《一線搜查》第188集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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