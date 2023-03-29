一線搜查｜港男大圍買魚蛋電話跌落湯　阿姐撈起後湯底繼續用｜附手機入水處理方法

很多人都喜歡掃街，魚蛋、燒賣、牛雜等，各式各樣的街頭小食數之不盡，不過都要注意食物衛生！日前，有網民在社交平台上載一段影片，一名食客在大圍小食店買魚蛋時發生悲劇，付款時不慎將手機跌落店內的熱湯裡，店員立即用撈勺將手機撈起，而後續更為驚人！

一名食客在大圍小食店買魚蛋時發生悲劇，不慎將手機跌落店內的熱湯裡。（香港茶餐廳及美食關注組＠FB）

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有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載一段影片，表示在大圍一間小食店的車仔檔位，有一名食客用八達通付款購買魚蛋，怎料不慎手滑，手機意外跌落前面用作煮熟牛柏葉及魷魚的滾湯中。店員見狀，立即用撈勺在湯內找尋手機，最後成功將手機撈起。

有一名食客用八達通付款購買魚蛋，怎料不慎手滑，將手機跌落滾湯中。（香港茶餐廳及美食關注組＠FB）

片段僅得10秒，從片中可見，一開始手機已經掉入熱湯內，一名身穿黑色上衣的店員正以撈勺在湯底中尋找手機，惟未能找到。此時，另一名身穿紫色碎花上衣、綠色圍裙的店員上前接手，用撈勺一下子撈起了一部iPhone手機。該部手機不停滴水，機殼內更疑似夾著一張香港身份證，而從背景中聽到男事主似乎鬆了一口氣，並向店員表示謝意：「唔該晒！」

一名身穿紫色碎花上衣的店員，用撈勺一下子撈起了一部iPhone手機。（香港茶餐廳及美食關注組＠FB）

店員撈起了一部iPhone手機。（香港茶餐廳及美食關注組＠FB）

店員非常熟練地拿著手機，並將手機揈了幾下，再歸還給事主，影片至此結束。雖然上載影片的網民未有交代手機是否仍能正常運作，但他指出，店員將手機撈起後，該盤「曾煲過iPhone」的熱湯則沒有更換，「繼續用兜水淥嘢俾客食」。

該部手機不停滴水，機殼內更疑似夾著一張香港身份證。（香港茶餐廳及美食關注組＠FB）

店員非常熟練地拿著手機，並將手機揈了幾下。（香港茶餐廳及美食關注組＠FB）

片段引起很大迴響，不少網民擔心衛生及安全問題，「手機面頭勁多大腸桿菌，同廁所板差唔多污糟」、「手機電池會釋出化學物，那兜水不換，會產生致癌物質」、「要衛生（最少眼見），其實係要換嘅，係難搞㗎。老實講，自己煮都未必一定乾淨，不過做食肆，衛生嘅嘢，個電話有幾多菌，佢唔會知，會唔會食壞人，係商業道德嘅承擔。」

不少網民擔心衛生問題，「手機面頭勁多大腸桿菌，同廁所板差唔多污糟。」（香港茶餐廳及美食關注組＠FB）

手機濕水5大處理方法

到底手機濕水後，應如何處理？根據蘋果公司官方網站指引，有幾個「搶救」方法：

1. 如果是非清水的液體潑灑到iPhone上，可用自來水沖洗受影響的區域。

2. 使用柔軟、不起毛絮的布（例如拭鏡布）擦乾iPhone。

3. 如要將iPhone弄乾，可將Lightning接頭朝下，並輕拍自己的手，將多餘的液體去掉。

4. 將iPhone放在通風乾爽的地方。

5. 將iPhone放在風扇前方，讓涼風直接吹入Lightning接頭，或有助更快弄乾。

蘋果公司提醒，當iPhone弄濕了，切忌使用外部熱源將iPhone烘乾，或使用異物（例如棉布或紙巾）插入 Lightning接頭。

使用柔軟、不起毛絮的布（例如拭鏡布）擦乾iPhone。（freepik）

手機弄濕了可以充電嗎？

如果iPhone已經接觸到液體，請拔除所有連接線。在iPhone未完全乾透之前，不要充電。蘋果公司警告，在iPhone潮濕時使用配件或充電，可能會損壞iPhone。建議至少等候5小時，再使用Lightning連接線充電或連接Lightning配件。

如果是使用無線充電，請使用柔軟、不起毛絮的布（例如拭鏡布）來擦乾iPhone。在確保iPhone擦乾後，再將iPhone放在兼容的無線充電板上。

蘋果公司警告，在iPhone潮濕時使用配件或充電，可能會損壞iPhone。（freepik）

（全文完）

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