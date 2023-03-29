一線搜查｜深圳頤年卡港人申請教學　免費搭車、醫療福利　申請資格＋文件一文看

深圳頤年卡｜隨着近年越來越多港人到深圳定居，當地政府近年推出了很多惠及港人的福利政策，當中的「智慧養老頤年卡」更是為長者提供了交通、娛樂、醫療等多方面福利措施。《有線生活》為大家整理了香港長者在深圳申請「智慧養老頤年卡」的流程及福利詳情，想知道家中長者是否符合申請資格？即睇下文！

智慧養老頤年卡（深圳市民政局微信訂閱號）

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聯名金融IC卡 一卡多用 全市通用

「智慧養老頤年卡」是深圳市民政局委託平安銀行發行的政府養老服務電子身份憑證卡，整合了目前所有的長者服務，集身份識別、居家養老服務券、敬老優待、政策性津貼發放、助餐優惠、金融借記賬戶、深圳通等多功能於一身的聯名金融IC卡。

申請資格＋所需文件

根據平安銀行官方網頁，不論戶籍，只要在深圳居住、持有內地手機號碼及深圳住址證明，年滿60歲的港、澳、台長者都可申請。

不過，申請人需具備以下有效身份證件，包括：

國內二代居民身份證

香港、澳門特別行政區的港澳居民來往內地通行證（回鄉證）或中華人民共和國港澳居民居住證

台灣居民來往大陸通行證或中華人民共和國台灣居民居住證

（點擊看港澳台居民居住證申領指南）

有關住址證明及具體要求，可致電至95511( 需使用長途電話）向平安銀行客服查詢，或向銀行分行職員查詢。

持卡人福利優惠一覽

「頤年卡」持卡人，可享受當地敬老優待，包括：

免費乘坐深圳市内公交及軌道交通

免費進入深圳全市各公園及市政府投資建設的各旅遊景區（例如深圳灣公園、蓮花山公園、大小梅沙、海上田園、仙湖植物園和鶴湖新居）

免費進入深圳全市各文化場所（例如圖書館、博物館、文化館、美術館等）

免費或優惠使用深圳全市公共體育館

按照有關規定享受長者飯堂補貼、優惠

按照有關規定享受高齡津貼

按照有關規定享受居家養老服務補助（例：家居照顧、家務助理服務、康復護理服務、日間暫託服務、心理諮詢等）

在深圳全市各醫療機構享受優先窗口和通道服務

按照有關規定享受公證費、律師費減免，優先獲得法律援助機構免費法律援助

個性化專屬金融服務（例如獲協助下載大字版APP、使用金融安全鎖等）

辦理流程+網上自助申請步驟

現時有4個途徑申請頤年卡：

1. 網上自助申請

可通過「深圳民政」微信公眾號、「平安銀行深圳分行」微信公眾號、「平安口袋銀行」APP等入口申請辦理，填寫開卡資料。

網上自助申請步驟：

下載APP後，按「辦事」（深圳市民政局微信訂閱號）

在「個人辦事」中選擇「養老」（深圳市民政局微信訂閱號）

按「智慧養老頤年卡」，按指示填寫申請資料（深圳市民政局微信訂閱號）

另外，亦可以掃瞄以下二維碼或點擊連結進入直接進入申請頁面，開始線上申請：

長者透過郵寄收到卡片後，需按照卡指引，進行預約後，持頤年卡、身份證和手機，前往各分行辦理激活。

2. 銀行職員為社區長者辦理

各區民政局組織指導社區工作站設立社區集中受理辦卡活動日，由平安銀行工作人員進駐社區，為長者提供辦卡服務。銀行約10個工作日制卡完成後會把卡送到社區，通知持卡人領卡激活。

3. 網站預約辦理

通過「深圳民政」微信公眾號、「平安銀行深圳分行」微信公眾號、「平安口袋銀行」APP等入口，線上填報開卡資料後，選擇「網點辦理」。預約成功後，務必持本人身份證和手機按預約時段前往指定網點辦理，未預約不受理。

平安銀行深圳市各營業網點

中國建設銀行（八卦岭支行）

中國工商銀行部份指定分行

4. 預約上門辦理

對於行動不便、卧病在床在院的長者，可聯繫所在社區，預約銀行上門辦理。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）