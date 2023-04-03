一線搜查｜司機不忿泊咪錶逾時遭抄牌　拍片投訴「唔畀入錶」　網民聽完解釋：今次我撐阿Sir

咪錶逾時被抄牌事件經常發生，日前網上流傳一段影片，有司機因不滿咪錶逾時被抄牌，指斥警員當時尚未落地，自己正準備入錶時卻被阻，不斷追問警員「點解唔畀入錶」。警員解釋「我就兜咗第三轉㗎喇」，又向司機表示「咪錶唔係見到警察先入㗎」，最後發出告票後離去。不少網民支持警員的做法，批評男子無理，「佔用車位唔入錶仲放片上網」、「係入咗晨早入鬼咗啦，使乜等到人哋抄牌嗰陣時先至入」。

網上流傳一段影片，有司機不滿咪錶逾時被抄牌，不斷追問警員「點解唔畀入錶」。（全港違例抄牌提示區＠FB影片截圖）

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有網民在Facebook群組「全港違例抄牌提示區」上載一段1分30秒的影片，留言指「又唔違泊，準備入錶都唔畀人入，依家香港真係只有皇法」。事發地點位於長沙灣福榮街長沙灣天主教英文中學對開，一輛白色私家車停泊在路邊咪錶位，咪錶顯示為「逾時」。一名警員下警車走向咪錶，身旁有一名交通督導員，此時司機上前向警員投訴指：「唔好意思，呢位阿Sir就唔畀入錶」。

從片段可見，一名警員下警車走向咪錶。（全港違例抄牌提示區＠FB影片截圖）

警員隨即指向咪錶，反問司機是否見到顯示為「逾時」，同時要求他不要阻礙其執法，「我就兜咗第三轉㗎喇，你唔知唔緊要，借開喇，我做緊嘢呀，借一借啦！」而司機再次詢問，「我想問，點解你唔畀我入錶先？」警員則指，「我唔係唔畀你入錶，我見到冇入錶，我告啦」，並且發出告票，未有再理會司機。

警員隨即指向咪錶，反問司機是否見到顯示為「逾時」。（全港違例抄牌提示區＠FB影片截圖）

警員要求司機不要阻礙執法，「我做緊嘢呀，借一借啦！」（全港違例抄牌提示區＠FB影片截圖）

惟司機一直糾纏，不停向警員追問﹕「阿Sir，請問點解你唔畀我入錶呢？當時你哋未落地㗎，我影住你㗎，你同我講話你兜咗三個圈，又話過時又話盛，跟住我話入錶，你就唔畀我入錶。」而警員未有作出回應，只與身旁的交通督察員交代工作。司機見狀，於是連珠炮發狂叫「阿Sir」、「阿Sir」、「我問緊你嘢」。

司機連珠炮發狂叫「阿Sir」、「阿Sir」。（全港違例抄牌提示區＠FB影片截圖）

警員未有作出回應，只與身旁的交通督察員交代工作。（全港違例抄牌提示區＠FB影片截圖）

最後警員準備離開時，司機再次追問，警員則停下來向他再三強調，「先生，咪錶唔係見到警察先入㗎」、「我講多次，你泊入去就要入錶㗎啦。」然後便沒有再與司機爭論，登上警車離去。

警員強調：「先生，咪錶唔係見到警察先入㗎。」（全港違例抄牌提示區＠FB影片截圖）

影片在網上各大社交平台流傳，引起熱議。不少網民指警員執法合理，更認為已酌情處理，「今次我撐阿Sir啦」、「兜咗3次先嚟抄真係鬆手」。亦有多名網民批評司機無理，「佔用車位唔入錶仲放片上網」、「又要霸住個位，又唔入錶，係入咗晨早入鬼咗啦，使乜等到人哋抄牌嗰陣時先至入呀」、「捉得你一定係超過5分鐘唔入錶，行到埋嚟你先話入，咪抵抄囉」、「依家已經有App遙距入錶啦，我入錶都唔使再行去入，所以唔好再畀藉口話咩我依家嚟到入錶，根本啲人以為泊喺位就老奉唔入錶。」

不少網民指警員執法合理，更認為已酌情處理。（全港違例抄牌提示區＠FB影片截圖）

根據香港法例第237章 《定額罰款（交通違例事項）條例》第10（1a），任何人在收費錶車位停泊汽車後，需在切實可行範圍內，盡快按照該停車收費錶上所載的指示，使用認可繳費媒介「入錶」。違者定額罰款為320元。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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