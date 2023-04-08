手機慳電｜iPhone慳電15招秘技　電筒可調低光度　開WiFi原來更慳電？

手機秘技｜iPhone電池續航能力不斷提升，不過香港好多人都有「電池焦慮症」，擔心手機一旦電量清零便與世隔絕！如果你也有「電池焦慮症」又或者真的經常用到手機冇電，可以試試以下15項設定，相信可以大大延長手機電量使用時間。

如果你是高電量用家，用iPhone細機便可能要天天「尿袋」跟身了。 （圖片來源 Shiwa ID on Unsplash）

iPhone慳電第1式：使用深色模式

曾有位YouTuber測試過iPhone XS Max + iOS 13的「Dark Mode」與「Light Mode」耗電量測試，兩部iPhone XS Max同時執行收發訊息、開啟twitter、YouTube播片及Google Map，結果顯示，當淺色模式電池已經耗盡時，深色模式的iPhone還有30%的電量！但要留意的是，深色模式能達到慳電效果，只限於OLED熒幕，例如iPhone 11、iPhone XR、iPhone 7等都是採用LCD熒幕。

開啟「設定」→「熒幕與亮度」，選擇深色模式（Dark Mode）。

iPhone慳電第2式：關閉「原色調」功能

「原色調」（原彩）功能是配合iPhone的感測器，將熒幕調整為符合環境光度的顏色與彩度，讓用家看得舒服。不過方便的背後是長期開著感測器，當然更耗電。關閉「原色調」功能後，無論環境光度如何變化，熒幕都會保持一致的顏色與彩度，若果你不是修圖或作畫，又或者頻繁地出入光線分別太大的場所，大可關掉這個功能。

開啟「設定」→「熒幕與亮度」，點按「原色調」（Ture Tone）按鈕便可關閉。



推薦閱讀

機場快綫購票優惠｜必知4大着數 邊個平台訂票最抵？多人同行有優惠 機鐵買飛途徑一文看

潮濕｜10大除濕防霉方法 千萬別再關上窗 自製「低成本吸濕劑」無抽濕機都乾爽

iPhone慳電第3式：將背景App「滑走」就錯了？

好多用戶以為將現時毋需使用的App關掉就可以省電，其實並非絕對。Apple曾解釋，這些背景App處於凍結狀態，並不會消耗手機電量。反而用戶不斷將背景App向上「滑走」，之後又重啟，手機消耗的電量較App留在背景還要多。

停留於背景的App毋需刻意「滑走」，又關又開只會更食電。



iPhone慳電第4式：找出最耗電App

開啟「設定」→「電池」，你就看到過去24小時及10日內，手機App耗電量排名，以編輯為例，用得最多就是YouTube和WhatsApp。透過檢視這份App耗電量清單，找出「食電App」，想想有沒有可能減少使用吧！

開啟「設定」→「電池」，找出食電App，想方法減少使用吧！

iPhone慳電第5式：關閉背景App重新整理

開啟這個功能後，即使App是在背景等候執行也會自動更新內容，或者自動檢查是否有版本推出，代價是耗電及增加數據下載用量。其實並不是所有App你都需要知道最新資訊，而App有新版本也可以手動下載，不如關閉這項功能慳電好過。

開啟「設定」→「一般」→「背景App重新整理」，就可關閉這個功能，或每一個App設定是否要關閉。

iPhone慳電第6式：關閉Hey Siri

叫醒Siri然後讓它替你啟動手機功能、上網搜尋資料等雖然方便，甚至無聊時間與Siri玩一問一答可能非常有趣，不過Siri持續待命，是需要用電的！

開啟「設定」→「Siri 與搜尋」中，將「聆聽『喂Siri』」關閉。



更多熱門文章

牙醫揭刷牙3大禁忌 愈大牙刷愈乾淨？隨時牙齦萎縮｜附衛生署3招防蛀牙貼士

男子每天運動8小時 堅持了20年突然無法正常走路 求醫後被揭做錯1事

iPhone慳電第7式：關閉重要位置

iPhone會記下哪些地方或地標是你經常到訪，並記存在「重要位置」，有需要時就標記在地圖或相片內。不過它涉及你的行蹤私隱，而且會頻密地紀錄你的定位，這個動作當然會耗電，所以建議關閉。

開啟「設定」→「私隱與保安」→「定位服務」→「系統服務」→「重要位置」選擇關閉。



iPhone慳電第8式：關閉無謂App的精確定位

如上文所說，手機需要定位會經常用電，定位次數愈密，用電便愈多，所以建議盡量關閉手機App的定位功能，設定成為「永不」或「使用App」時，並且關掉「精確定位」。

「設定」→「隱私權」→「定位服務」，點選個別手機App，於下一頁關閉「精確定位」。



iPhone慳電第9式：減少Widget

Widget雖然讓你一掃即知重要的即時資訊，例如股價、天氣等，但與「背景App重新整理」類似，手機需要不停連接內容供應商伺服器去更新資料，所以主畫面放得愈少Widget，愈可減慢電量消耗。

主畫面Widget愈少愈慳電，用不到的就刪除。

iPhone慳電第10式：調低手電筒亮度

你可能知道iPhone背面的影相閃燈，可以長開變成電筒，但你知道它有四段亮度調節嗎？只要長按「電筒」圖型，就可選擇一至四級亮度。如果你經常不自覺啟動電筒，可以把電筒調至亮度一格，下次即使再大意開啟電筒，也減少了耗電。

長按「電筒」圖示，便可調節亮度。

推薦閱讀

隔夜餸｜7大食物千萬別翻叮 白飯、菠菜、雞蛋上榜！嚴重或致癌

2023超級食物TOP10 牛油果、羽衣甘藍出局！想防癌必食1類食物

iPhone慳電第11式：Wi-Fi比使用數據流量省電

蘋果官方曾經解釋，使用 Wi-Fi連線比使用流動網絡更加省電，原理是Wi-Fi傳輸距離較短、使用功率較低、網速至流動網絡穩定，自然所需電力較少。環境許可的情況下盡量使用Wi-Fi，不過如果在沒有Wi-Fi的環境，則建議關掉，否則系統不停尋找Wi-Fi訊號也會浪費電量。

盡量使用Wi-Fi吧！慳數據又慳電。

iPhone慳電第12式：關閉分析與改進功能

為了讓iPhone更好用，它內置「分析與改進功能」，自動記錄操作異常、數據下載遲緩、程式閃退等並回傳給Apple進行改善，由於它是不停地記錄及回傳，耗電是少不免，你可進入「設定」→「私隱與保安」然後滑至底部，再點擊「分析與改進」然後就可停止「分享 iPhone分析」。

開啟「設定」→「私隱與保安」→「分析與改進」，就可停止「分享 iPhone分析」。



iPhone慳電第13式：關閉聲音識別

當你戴上了耳機，你就聽不到外界聲音，這個功能讓iPhone替你留意有沒有警報器、貓狗叫聲、敲門聲、嬰兒哭聲等（需要你預先設定），若果有就會彈出通知。

開啟「設定」→「輔助使用」→「聲音識別」，這功能原生設定是關閉的，如果本來就沒有啟用，可不用理會。



iPhone慳電第14式：開啟最佳化電池充電

電池老化往往是iPhone飛快無電原因，所以愛錫電池可令iPhone捱用一點。「最佳化電池充電」是為了降低電池老化速度，iPhone自動記低你的使用習慣，例如你每日下午2至6時很少使用手機，6時過後才用它上網，當你下午2至6時替iPhone充電時，它首先充八成滿，然後等到接近6時才會開啟慢充狀態，直到電池吃飽為止。

開啟「設定」→「電池」→「電池健康與充電」，選擇開啟「最佳化電池充電」。

iPhone慳電第15式：使用「低耗電模式」

蘋果官方指出「低耗電模式」可在手機電量偏低時，減少 iPhone的耗電量。當它啟用後，狀態列的電池會呈現黃色，直至手機充電至80%或以上，才會變回綠色。當你預料當天長時間都沒有機會充電時，可以提早手動開啟「低耗電模式」，例如編輯如果去行山，當天出門時便已開啟「低耗電模式」。

開啟「設定」→「電池」，就可開啟「低耗電模式」。

以上iPhone慳電貼士，希望可以幫到你延長手機使用時間。另外，推介以下3篇關於手機文章：

延伸閱讀

消委會5大充電壞習慣 經常充滿、快速充電原來一直做錯｜附鋰電池使用貼士

消委會14部高分5G手機 全部$4,000有找 小米／Samsung／Sony邊款抵玩？

消委會評測12部長續航力5G手機 iPhone＼Redmi＼Xperia 最長連續使用逾51小時

（全文完）

推薦閱讀