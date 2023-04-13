一線搜查｜初夏行山路線3大推介　城門水塘白千層林道、梧桐寨30米瀑布、小夏威夷山徑

初夏行山路線｜天氣開始回暖，假日行山癮起又怕熱到中暑？《有線生活》為大家推介以下3個行山路線，環境清幽、沿路可欣賞流水石澗及瀑布，適合初夏時節前往，想尋找假日好去處？即看下文！

以下行山路線適合初夏前往。（discoverhongkong）

初夏行山路線｜1.梧桐寨瀑布

梧桐寨位於位於大埔西南，大帽山及林村谷一帶，於大埔或元朗都有巴士直達梧桐寨站，前往方式方便。整個行山路線全長約5.5公里，途經4條瀑布：井底瀑、中瀑、主瀑、散髮瀑，4條瀑布形狀萬千，各有特色。其中主瀑更高達30米，是全港最長的瀑布。行山徑沿路多樹蔭，主瀑位置開揚，在瀑布底聽著淙淙流水聲，絕對是夏天行山好去處！

梧桐寨瀑布前往方法

在港鐵大埔墟站外的巴士總站，搭乘往元朗方向的64K號巴士至梧桐寨站下車。

梧桐寨瀑布建議行山路線

梧桐寨站下車後，沿著指示，經過道觀萬德苑入口左方，進入山林小徑，沿山徑走到井底瀑。途經中瀑、主瀑、散髮瀑後，離開時從散髮瀑沿著小徑走至小山脊，在緊貼山坡的小路上靠右走，直到看到分岔路。看到分岔路後，往右沿著石級向下走（左方可上攀至大帽山），會來到去程經過的路口。左轉經萬德苑走回梧桐寨站，再搭乘64K號巴士返回港鐵大埔墟站。

全程大約3.5小時

沿路有不少指示牌，方便前往（discoverhongkong）

梧桐寨4大瀑布

梧桐寨瀑布｜1. 井底瀑

走進梧桐寨山徑，第一道看到的瀑布就是「井底瀑」，一共有 3 層，大約有5米高。來到這裏，你會被茂盛的植物及岩石包圍，樹蔭蔽天，環境幽靜。

由於第三層瀑布長期被樹陰遮著，只能看到兩層瀑布（discoverhongkong）

梧桐寨瀑布｜2. 中瀑

離開井底瀑後，你會來到「中瀑」。中瀑廣闊開揚，瀑布直瀉而下，相當澎湃。水氣伴着涼風四濺，充滿涼意！要注意的是，石頭都比較濕滑，大家要倍加小心。

瀑布直瀉而下，相當澎湃（discoverhongkong）

山徑附近充滿樹陰，不怕被烈日曬到（discoverhongkong）

梧桐寨瀑布｜3. 主瀑

「主瀑」是四條瀑布中最長的，長達30多米，更是全港最長的瀑布，形狀窄長。主瀑環境相當開陽，有不少大石頭供遊客坐下休息，可以在這裏休歇補充一下體力。提提大家，主瀑路徑過往曾經發生過山泥傾瀉，山路也比較鬆散，相對危險，一定要多加注意安全。

長達30多米，是全港最長的瀑布（discoverhongkong）

瀑布形狀又窄又長（discoverhongkong）

梧桐寨瀑布｜4. 散髮瀑

沿着山路繼續向前走，能夠到達最後一道瀑布─散髮瀑。瀑布旁的石隙間長滿花草，散發清幽花香。散髮瀑正如其名，瀑布的形態像少女散開飄逸的秀髮，流水向四邊散發，仙氣十足。水潭右邊還有一個天然山洞，絕對是打卡好去處。

散髮瀑正如其名，瀑布的形態像披散飄逸的秀髮（discoverhongkong）

水潭右邊有一個天然山洞（discoverhongkong）

注意事項

大家要注意，前往觀賞瀑布的路徑比較濕滑，大家應穿著防滑的行山鞋或澗鞋。另外，大雨過後切勿前往，避免遇上山泥傾瀉等意外。

初夏行山路線｜2. 城門水塘

城門水塘又稱為上城門水塘，位於荃灣區城門谷一帶（城門郊野公園），是香港首個可將儲水從新界輸往香港島使用的水塘。

攝影愛好者勝地

根據環保團體綠色力量過往公佈的蝴蝶多樣性調查結果，在城門水塘能發現高達120種蝴蝶，當中包括全球最細小的鳳蝶，燕鳳蝶。此外，城門水塘亦曾被市民選為「本港最佳的觀賞蝴蝶地點」，加上水塘周邊種植了許多白千層樹，映照在水塘湖面的畫面，吸引大批攝影愛好者前來。

城門水塘吸引大批攝影愛好者前來。（IG＠hausuki）

城門水塘前往方法

行山人士可在港鐵荃灣站B1出口出，步行至兆和街，搭乘82號綠色小巴直達城門水塘。

城門水塘建議行山路線

大家先從城門水塘菠蘿壩小巴總站出發，沿樓梯上一直走便會見到賞蝶園。離開賞蝶園後，沿著菠蘿壩自然教育徑一路走，便會到達白千層林道。繼續向前行就會到達「水畔千層」。之後一路前行，看到「水塘主壩」的路牌往主壩方向，走到見到下個路標「觀景台方向」接著走便可到達涼亭「享逸台」。之後走少許回頭路，會看到往「主壩」的路牌，跟著走便會到達主壩。最後沿麥理浩徑回到菠蘿壩小巴總站結束。

全程大約3.5至4小時

在菠蘿壩小巴總站下車後，沿著這條樓梯出發。（資料圖片）

城門水塘5大打卡位

城門水塘打卡位｜1. 賞蝶園－賞蝶、打卡、野餐好去處

入秋時份，城門水塘的蝴蝶是最多的！在城門水塘行山途中，大家會看到不同品種的蝴蝶。而在賞蝶園，更有一大片綠油油的草地，大家在此賞蝶打卡或在園內的桌椅野餐都可以！

大家在此賞蝶打卡或在園內的桌椅野餐都可以！（IG＠hausuki）

城門水塘打卡位｜2. 白千層林道－MV、電視劇取景地

第2個打卡點就是白千層林道。行山初段，會途經兩旁種滿排排白千層樹的道路。由於白千層樹的樹皮既雪白且柔軟，加上壯觀的高大樹幹，走在中間更彷如置身一條綠色隧道，成為行山人士熱門打卡點！歌手謝安琪的《山林道》MV和多部電視劇都曾在這裡取景。

種滿排排白千層樹的道路。（IG＠floflolee）

城門水塘打卡位｜3. 水畔千層－「水浸白千層」

「水浸白千層」是城門水塘熱門打卡位之一。通常在雨季後，水塘水位較滿時，白千層樹木的根部便會浸沒於雨水中，出現「水浸白千層」景象。加上水塘映照著白千層樹森，有如「天空之鏡」！要注意的是，這個景象只會在雨季出現！

水塘映照著白千層樹森，有如「天空之鏡」！（IG＠j0k3rki113r）

通常在雨季後，水塘水位較滿時，白千層樹木的根部便會浸沒於雨水中。（IG＠j0k3rki113r）

城門水塘打卡位｜4. 享逸台－俯瞰整個城門水塘

離開水畔千層後，可以向下個打卡點「享逸台」進發。享逸台是一個位於山上的涼亭，由於位置較高，在那裡可俯瞰到整個城門水塘和水浸白千層美景。此外，行山人士都可以在享逸台稍作休息。

享逸台可俯瞰到整個城門水塘和水浸白千層美景。（資料圖片）

城門水塘打卡位｜5. 主壩－ 鐘形漏斗瀑布

最後一個打卡點就是主壩！大家到達城門水塘主壩後，會看到一個藍色的閘，主壩附近的有兩個被列為一級歷史建築的排洪漏斗。遇上水塘滿水時，鐘形漏斗會進行排洪，屆時會看到一個超壯觀的瀑布！

遇上水塘滿水時，鐘形漏斗會進行排洪，屆時會看到一個超壯觀的瀑布！（IG＠mama.hiking）

大家到達城門水塘主壩後，會看到一個藍色的閘。（IG＠emilyluk1409）

初夏行山路線｜3. 將軍澳小夏威夷徑

小夏威夷徑位於將軍澳寶琳，從寶琳出發約1小時就可以完成。沿途以石屎平路為主、景色開揚，途經科技大學、鷓鴣山及井欄樹等地，可以見到充滿大自然氣息的石澗溪流及2個小型瀑布等，路線不算複雜，算得上是新手行山的好選擇。

將軍澳小夏威夷徑前往方法

小夏威夷徑位於將軍澳寶琳，從寶琳出發約1小時就可以完成。沿途以石屎平路為主、景色開揚，途經科技大學、鷓鴣山及井欄樹等地，可以見到充滿大自然氣息的石澗溪流及2個小型瀑布等，路線不算複雜，算得上是新手行山的好選擇。

港鐵寶琳站A2出口，從新都城商場二期出發，往魷魚灣方向行，於寶琳北路左轉前行至行人路右邊，看到樓梯便是小夏威夷山徑起點。

從樓梯開始出發，沿路都是整齊的樓梯級和平坦路段。（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

將軍澳小夏威夷徑行山路線

從樓梯開始出發，沿路都是整齊的樓梯級和平坦路段，不用攀爬。而且路上有樹蔭，不用怕陽光太猛烈。於分叉路時向左繼續行，沿著石屎路徑及樓梯一直前行，便會看到一條小橋，穿過小橋後，再前行一點就會到達清平橋，之後沿路便會見到小夏威夷石澗、瀑布等打卡點。欣賞完瀑布後，從左邊山徑的小夏威夷徑原路折返，於十字路口處沿欄杆下山便會返回將軍澳市中心。

來回全程約2.5至3小時

沿途以石屎平路為主。（FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

將軍澳小夏威夷徑5大打卡位

將軍澳小夏威夷徑打卡位｜1. 小夏威夷石澗

在清平橋右邊就是小夏威夷徑熱門打卡點，小夏威夷石澗！這石澗由不同形狀的石頭配上清澈溪水形成。不少行山人士都會站在石頭上打卡，但由於溪水流動較快，加上石頭表面濕滑，大家拍照時要注意腳下安全，以免造成意外。

小夏威夷石澗是小夏威夷徑熱門打卡點。（IG＠anniewong1985）

將軍澳小夏威夷徑打卡位｜2. 小夏威夷瀑布

穿過小夏威夷石澗，前行不久小夏威夷徑另一個熱門打卡點，小夏威夷瀑布（蓮苑臺瀑布）！小夏威夷瀑布的前身，是於50年代被開發成小夏威夷徑游泳場的大牛湖，現在則成為堤壩遺址。在這裡，大家可以感受到昔日儲水池的壯觀。打卡過後，沿瀑布的左邊便會走到堤壩頂部。

小夏威夷瀑布（蓮苑臺瀑布）（IG＠FB＠貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌）

將軍澳小夏威夷徑打卡位｜3. 懸崖瀑布

離開上游的小夏威夷瀑布後，一直向下游方向走去。小夏威夷瀑布下游的盡頭是一幅懸崖瀑布，不少行山人士會選擇坐在瀑布附件的大石上打卡，拍照時將相機拉後一點，更可將整個寶琳的景色一覽無遺，或在這裡稍停腳步，欣賞山下景色亦不錯。注意，大石靠近懸崖，各位拍照時謹記不要過分走近懸崖邊，時刻注意安全。

小夏威夷瀑布下游的盡頭是一幅懸崖瀑布。（IG＠mi_hikingpics）

將軍澳小夏威夷徑打卡位｜4. 叢林中的「天梯」

行小夏威夷徑時，沿路都是石頭梯級，而旁邊都是樹蔭，形成了一個被森林包圍的感覺。大家若走得累，可以稍為休息順便打打卡，從石頭梯級最下邊位置向上可以叢林中拍出「天梯」感覺！

從石頭梯級最下邊位置向上可以叢林中拍出「天梯」感覺！（IG＠denishyu）

將軍澳小夏威夷徑打卡位｜5. 綠色欄杆小步道

最後一個小編推介的打卡點就是這條綠色欄杆！看似普通的綠色欄杆，只要加上一個感性甫士，立刻變成打卡點！加上這條小步道下潺潺流水，大家不妨在這裡拍下行山認證照！

大家不妨在這裡拍下行山認認證照！（IG＠cyc.0614）

注意事項

雖然小夏威夷徑沿途平坦，但途中經過水澗想拍照時請小心地滑！最後提提各位行山人士，即使新手路線難度不高亦請不要輕視，一定要小心注意安全！

（全文完）