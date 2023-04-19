一線搜查｜觀塘順利邨街市青根魚一箱70條　僅售$40　行內人拆解大平賣原因

青根魚｜近年食品價格上升，令不少升斗市民十分苦惱，買菜都要四處格價。不過，近日有市民發現觀塘順利邨街市有魚檔，會定時推出青根魚大平賣，$40一箱的價格更引起網民熱議！香港海鮮聯合總會主席李彩華接受《有線生活》訪問，拆解魚檔大平賣原因，即看下文了解！

推薦閱讀

迪士尼年卡借給朋友入場 網民會籍遭取消 園方4招打擊最嚴重可報警？

消委會11款安全漱口水清單 最平$25入手｜揀錯隨時導致牙漬、失味覺

一線搜查｜消委會1匹半窗口式冷氣機評測 9款高評測名單 $4,790貨又平又靜｜附8大慳電貼士

近日有市民發現順利邨街市有魚檔定時推出一大箱青根魚、紅衫魚做大平賣，出位價格引起網民熱議！（領展網站圖片）

近日有網民在順利邨街市發現有魚檔賣$40一箱青根魚，在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」分享指，4月17日專程去魚檔，當日下午4時半開賣，等候近15分鐘便成功購入一箱青根魚。

有網民專程去順利邨街市魚檔，購買$40一箱的青根魚。（FB群組@香港街市魚類海鮮研究社）

青根魚70條 網民劏近45分鐘才處理完

事主購入一箱青根魚後，回家秤一秤魚的重量，發現青根魚差4両就是7斤，魚多達70多條，劏了近45分鐘才處理完，表示「有排食」。

青根魚一箱差4両就是7斤，魚多達70多條，事主劏了近45分鐘才處理完。（FB群組@香港街市魚類海鮮研究社）

事主在群組中分享青根魚烹調後的賣相，吸引網民大讚「好新鮮」，笑言一箱70多條，一餐吃兩條的話，「可以食35餐」。

事主在群組中分享青根魚烹調後的賣相，吸引網民大讚「好新鮮」。（FB群組@香港街市魚類海鮮研究社）

網民：價錢超出咗我嘅認知度

青根魚一箱多達70條，售價只是$40，出位價格引起網民熱議！網民聞言後，表示「價錢超出咗我嘅認知度」、「抵到爛」。有網民說想專程去魚檔光顧，紛紛問事主「邊度？」、「多人買嗎？是否每天都有？」又有網民分享各式食法，「所有魚頭切開，煲湯，魚身煎或蒸也可」。

有網民指「好多時都有賣，見啲師奶自備膠袋2至3人分，呢檔好平」。（FB群組@香港街市魚類海鮮研究社）

行內人拆解大平賣原因

有不少網民都好奇魚檔大平賣的原因，香港海鮮聯合總會主席李彩華指，香港最近海鮮零售生意走下坡，因為開關後，很多家庭都出境旅行，致本地消費力減少，生意變差。他指與去年相比，同期生意額減少近3成，市況疲弱。

經他了解，順利邨魚檔老闆是直接向漁船收貨，因為街市檔口的批發貨太多賣不完，所以在檔口低於市價平賣青根魚清貨。李續指，平日青根魚市價平均約$20一斤，最便宜也賣$17一斤，因此估計該老闆是「蝕住賣」、「希望蝕少少，順道做宣傳。」

李彩華估計，魚檔檔主為求清貨蝕住賣。（FB群組@香港街市魚類海鮮研究社）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞