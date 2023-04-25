一線搜查｜新蒲崗海味店佔大廈外牆、行人路做生意　街坊質疑：點解食環署唔執法呢？

黃大仙區新蒲崗爵祿街一間經營多年海味店，表面看似乎與一般店舖無異，但實際上是開設於一個大廈樓梯口，店面是大廈外牆及行人路。有街坊向免費電視77台節目《一線搜查》指，該店開業超過40年，質疑「喺政府嘅英泥土地上面咁樣擺檔，點解食環署唔去執法呢？」

箭咀所指是大廈樓梯口旁一個空間，店主收舖時會將部份貨物存放入內。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

投訴街坊：40多年前已存在

投訴的街坊指，早在40多年前，該店舖主要售賣貴價水果，隨後加入鹹魚和蝦米等商品，然後轉營成為海味店。採訪隊到現場了解，發現該海味店位置，實際上是大廈的其中一個出入「樓梯口」，貨架和地上一箱箱貨物，都是佔用行人路空間擺放。到傍晚店舖關門後，便可以見到所謂店面，實際上是大廈外牆，入面是樓梯通道。該名投訴街坊又表示：「佢好多年前半夜被人爆格偷咗20萬海味，好多街坊行過都話平過交租啦！」

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傍晚該海味店收舖術後，便可清晰看到店面實際上是一幅牆。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

海味店主稱有交租

該海味店一直由一名男子「睇檔」，採訪隊向他查詢是否霸佔後樓梯及行人路做生意，他回答：「梗係冇啦！」又說：「我哋以前租。」但被問到向甚麼人租借地方、有沒有違法等問題，他就表示「唔得閒」，拒絕再回應。

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大廈管理公司沒回覆

海味店所在的樓梯口，其實是通向停車場，樓梯都擺放了多箱懷疑是海味店貨物。有車主表示，一向不會使用該條樓梯，但知道海味店存在，擔心如果要走火警，可能會受影響。《一線搜查》曾向停車場管理公司查詢，獲回覆指海味店所在的位置，並非停車場管理範圍，因此沒有回應。

採訪隊又曾致電大廈管理公司查詢，當時接聽電話的職員指，有關佔用後樓梯做生意情況肯定違法，但進一步情況要透過電郵回覆，然而《一線搜查》採訪隊之後發出的電郵，都得不到大廈管理公司回覆。

懷疑是海味店主的男子表示有交租。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

食環署曾票控

該大廈於1972年入伙，至今有51年歷史。大廈業主是否有權將後樓梯出租？大律師陸偉雄表示，要視乎大廈公契，他說：「如果啲樓係舊，就唔會咁有規律、咁規範，佢哋（大廈公契）通常冇寫得咁清楚……我哋唔能夠話，個停車場一定只用嚟泊車。」

食環署表示，過去一年曾接獲一宗有關上述店舖懷疑阻街投訴，曾向該店舖發出定額罰款通知書，會繼續關注情況，採取適當行動。全部內容可於網上重溫《一線搜查》第211集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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