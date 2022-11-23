確診津貼｜符合3大條件有得攞！確診者$5000津貼申請懶人包

香港疫情連日來均錄得4位數確診數字！2020年起勞工及福利局關愛基金向合資格新冠肺炎確診者發放一筆過5,000元恩恤津貼，以支援因確診感染病毒而住院，期間無法工作而面臨經濟困難人士。恩恤津貼至今仍然接受申請！即睇以下懶人包了解申請詳情。

圖片來源：勞工及福利局 FB

【1】津貼金額

每名合資格人士獲發放一筆過港幣5,000元（現金）的津貼。

【2】申請資格

（1） 獲衞生署確認在2020年11月22日當日或以後，在本地感染2019冠狀病毒病的香港居民；

（2）必須因在公立醫院留院治療而面對經濟困難的病人

（3）3類符合資格的人士：

– 受僱人士

– 自僱人士

– 不享有有薪病假的人士*

*前勞工及褔利局局長羅致光表示，如病人需長期住院，導致經濟出現困難，即使享有有薪病假亦可申請。

申請津貼無需入息審查。（資料圖片）

【3】要經濟審查？

申請人無須接受特定的經濟審查，但必須聲明他們符合上述資格並就其目前的就業狀況提供基本資料。社會福利署會評核相關申請。

【4】點申請？

申請人可自行提出申請，如有需要亦可委任一位家人、親屬或代理人代為處理申請事宜。合資格申請人可向其接受2019冠狀病毒病治療的醫院的醫務社工提出申請。

【5】已康復可否申請？

如申請人未能在接受治療期間完成申請，亦可在康復出院後盡快遞交有關申請。

【6】申請被拒？

前勞工及福利局局長羅致光表示，截至今年4月4日，社會福利署共接獲2,150宗確診津貼申請，其中26宗申請被拒，被拒原因主要包括：

（1）屬外地輸入確診個案

（2）非確診新冠肺炎個案

（3）申請人享有有薪病假

政府現時無計劃調整上述項目的申請資格。如想知道更詳細的申請程序，市民可向各公立醫院醫務社會服務部查詢。

（全文完）

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