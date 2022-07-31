農曆七月｜亞洲10大猛鬼酒店　大堂掛符鎮壓靈體 荃灣五星酒店睡完半身麻痹：好邪！

酒店的靈異傳聞總是多不勝數，正值農曆七月鬼門關大開，《有線生活》編輯為大家盤點亞洲十大猛鬼酒店，有些酒店曾經歷過大火經常鬧鬼，有些酒店經常在半夜會有步操聲，入住的住客全部有得震無得瞓。

亞洲十大猛鬼酒店 | 圖片來源：runnyrem

【1】全台灣最猛鬼 「台北君悅酒店」

傳聞曾有兩道符擺放於酒店大堂，房內掛有鐘馗畫！住客被鬼壓的事常常有傳出。有曾經入住過的網民指：「真係好邪。。。。我細個同屋企人跟團去台北，有團友半夜聽到corridor 勁嘈好似開PARTY咁，但望出去係無人架 Crazy！」

有兩道符擺放於酒店大堂（資料圖片）

【2】馬來西亞「雲頂高原酒店」

想必編輯不用多介紹，一說「雲頂」便知道是非常有名的「猛鬼」酒店！傳說酒店開業初期，數十名孕婦入住，在房間窗口掛上風鈴，她們向腹中胎兒施巫術，變成小鬼寄養在風鈴內，引起往客的賭慾，令賭場客似雲來。

電影《怨靈》曾在此拍攝亦遇到恐怖事件！有傳酒店有不少房間被上鎖兼用木條封實，為了呈現效果，工作人員找來保安解鎖，保安到場之後，面有難色表示自己都無鎖匙，更念念有詞說到：「大哥你可以不要再為難我嗎？」門鎖突然自動打開！導演進入房間後，並未有感到異樣，但他與副導步出房後，一個手指流血一個頸流血……

看外觀已經感覺到陰深的氛圍 | （資料圖片）

【3】泰國 「曼谷First Hotel」

相傳數十年前的一場大火死了數十人，有一對當年死於停車場的母女魂魄長留於此，自此從沒有人敢把車子泊在那裏，停車場內也鬧鬼傳聞不斷。

酒店感覺懷舊（資料圖片）

【4】日本 「池袋太子酒店」

日本池袋本是一個專門殯儀業和擁有不少墳場的市區，故晚上通常較少人在街上溜連。池袋太子酒店所在地的前身為甲級戰犯的絞刑執行場所，半夜會突然聽到步操聲音。而酒店也是設計為墓碑形，據說是用以震壓亡魂。日本人多數不會入住。

酒店設計為墓碑形 | 圖片來源：princehotels

【5】芭堤雅 Siam Bay Shore

十多年前有旅客入住207及209號房，其中一名女遊客晚上在酒店內一棵樹上吊，事後凡有人入住這兩間房都會被女鬼纏身，特別是男住客有被鬼壓的危機，更誇張的說法是起床時發現枕頭旁留有青綠色的液體。

酒店內園林綠化 | 圖片來源：Cvent

【6】日本富士山中湖新星酒店

富士中附近的青木原樹海，是日本數一數二的自殺勝地，酒店位於富士山山腰。據聞有一位女導遊在房間內自殺後，住客每晚都會聽到拍門聲，不過開門卻不見人影，睡覺時看到有黑影在床邊等等。

日本數一數二的自殺勝地 | 圖片來源：Triapadvisor

富士中附近的青木原樹海 | 圖片來源：Triapadvisor

【7】台北麒麟酒店

傳聞10樓有遊客跳樓，從此9至10樓住客不時聽到巨響。酒店將出事房間及整幢同一方向的房間窗門貼上紅色三角形標誌，以圖鎮壓鬼魂。另外有網友說入房第一時間拉開櫃桶，檢查有沒有黃色符，有就必須轉房。

網友說入房第一時間拉開櫃桶 | 圖片來源：Triapadvisor

【8】馬來西亞「喬治敦檳城雙威酒店」

傳聞說年前有一對台灣情侶入住，女的在半夜時突然被一陣寒風吹得全身發抖，有陰陽眼的男友開燈後看見一個古代軍人趴在天花板上，而且目露兇光盯着他的女友，沒有人住的隔壁牆頻發出砰砰巨響。

舊式酒店 | 圖片來源：Triapadvisor

【9】高雄「HL」酒店

「HL」是高雄這間六星級酒店的英文縮寫。酒店前身是一家百貨公司，多年前一場大火燒死了不少人，自此靈異十足。據稱有不少曾入住在此的機組人員遇過怪事，深夜有怪聲、無故見到白光等，又有住客見到鬼妹妹在床尾跳來跳去。

酒店前身是一家百貨公司（示意圖） | 圖片來源：Adi Goldstein

【10】香港荃灣某5星酒店

不少港人喜歡留港Staycation。曾有網民於香港討論區以「去荃灣某酒店staycation撞鬼 被鬼責 廁所水自動沖」為題，發文分享酒店入住經歷。事主指在深夜快將入睡時，突然感到有「人」在房間內不斷行走，「然後feel到有嘢壓落我身體，我完全郁唔到。」半邊身麻痹接近5分鐘！

有「人」在房間內不斷行走 | 圖片來源：Budi Firdaus

以上內容信不信由你。

（全文完）

常見問題

問：亞洲只有十間「猛鬼酒店」？

答：不止十間 👉詳情

問：最多靈異事件發生的酒店在哪個亞洲地區？

答：據非正式統計是馬來西亞👉詳情

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