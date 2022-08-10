產後進補注意！產婦坐月燉鹿茸即出事？中醫提醒進補前注意一件事

女性生育是頭等大事，對身體構成巨大負擔，中國人傳統產後會「坐月」（又稱「坐月子」），讓剛誕下嬰兒的媽媽休養生息，尤其是補充營養。然而，瘋狂進食名貴補品不代表有益，更可能有害！《有線健康》邀請了中文大學中醫碩士、註冊中醫倪詠梅，分享產婦坐月進補注意要點。

女性由懷孕到分娩，身體負擔都非常大。（資料圖片）

女性每次生育，都是一次大傷氣血的過程，雖然近代流行剖腹產，出血量少很多，可是從中醫角度看，肚腹被剖開，寒氣入侵，亦會影響胞宮氣血。因此中醫很注重「坐月子」，月子坐得好，不單餵人奶變得輕鬆，身體及胞宮的修復也會更好，有些人甚至生育之後身體比以前更好。

進補要視乎個人體質和當時的身體狀況，胡亂進補隨時對身體造成傷害。（資料圖片）

有孕婦進補後流出惡露

不過，進補不是把名貴補品都塞進肚子就好。最近有位月子中的太太，原本「惡露」（惡露是產後遺在子宮內的胎盤殘餘組織、黏膜和血液等組成的混合物）已經退得七七八八，可是這幾天卻突然渾身煩熱、下腹抽痛，更流出鮮紅惡露。把脈後發現脈象帶有明顯熱象，問她最近吃了什麼，原來是聽同事說月子期間要吃燉鹿茸，而這位同事親身經驗吃了鹿茸後的確身體不再怕冷、臉色也紅潤許多，於是推薦她食用。可是吃了兩天之後就整個人都不舒服了。

仔細問了她的病史，原來她生這一胎時並不順利，曾經大出血。未生育時工作繁忙，需熬夜工作，晚上也睡得不好，常覺口乾咽燥，怕熱又怕冷。這都代表了她本身屬於「陰虛火旺」體質，加上大失血令陰虛火旺的情況更甚。這時候應多食用花膠、螺片、雪耳、玉竹、百合等養陰柔潤之品以助滋陰降火。

鹿茸是峻猛的補血劑。（網上圖片）

入夏吃鹿茸如火上加油

鹿茸是峻猛的補血劑，它性熱，有「補火助陽，生精益髓」的作用，而香港人多陰虛火旺體質，吃了輕則口舌臉部生瘡，重則可能加重出血。這位病人在入夏炎熱的日子吃了鹿茸後，等同火上加油，結果當然是全身發燙了。

適合吃鹿茸的人主要是陽虛者，表現是怕冷、面唇蒼白、小便清長，亦不宜單獨燉服，應略加滋陰之品如麥冬、玉竹等。高麗參性質亦和鹿茸類似，都是性熱而力猛的藥物，可大補元氣，但不宜於陰虛火旺的病人。

產後進補，尤其是用力猛之藥材，應於惡露去淨後進行，尤其是餵人奶者，進補前建議先諮詢註冊中醫師意見。

註冊中醫倪詠梅表示，產後進補先諮詢中醫意見。（資料圖片）

（全文完）

推薦閱讀

😊 為生活增值 Like 👉有線生活FB

💪 睇健康貼士 Like 👉有線健康FB

🔔 接收最新生活資訊 follow 👉 有線生活IG @icable.life