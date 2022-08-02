農曆七月鬼節｜西貢青年不懂游水堅持出海　救生員一句溫馨提醒後全返岸　網民：有智慧

踏入農曆七月「鬼節」，民間傳統有不少忌諱需要注意，例如不要出海玩水，以免被水鬼找替身，容易遇溺等。近日有網民指，在清水灣沙灘見到10多名青年游水，期間有人建議游出浮台，惟目測當中過半不懂游水，結果一名救生員開咪廣播，將該群青年「嚇返上岸」。有網民大讚救生員做得好，直指是十分有效的溫馨提示。

（kbendakhlia＠unsplash）

不懂游水卻想游出浮台

日前，一名網民在FB專頁「將軍澳主場」發文，指近日在清水灣一灘見到有十多名青年在泳灘游泳，而當中超過一半人不懂游泳。其間有人提議游出浮台，但各人意見兩極，最終擾攘了十多分鐘。

一群青年不懂游水，卻想游出浮台。（ 《i.SWIM》劇照）

網民勁讚救生員：講一句救十個

此時，一名「光頭」救生員走入救護站，開咪廣播阻止青年：「唔識游就唔好游出去，七月喇！」令該群青年隨即返回岸上。帖文一出，隨即引起網民熱議，紛紛大讚救生員妙語救人，「做得好！十分有效的溫馨提示」、「講一句救十個」、「救生員有智慧」。另外亦有人斥罵青年膽大妄為，「唔識游都要游出去呢個真係一個大膽嘅想法」、「唔明點解唔識游水要游出浮台」。亦有網民表示七月的確要小心，寧可信其有不可信其無。

救生員走入救護站，開咪廣播阻止青年。（ronnieovergoor＠unsplash）

（全文完）

常見問題

問：網民在清水灣目睹甚麼事情？

答：有網民指，在清水灣沙灘見到10多名青年游水.. 👉🏻詳情按此

問：救生員如何阻止該群青年？

答：一名救生員走入救護站，開咪廣播… 👉🏻詳情按此