一線搜查｜直擊北角大膽阿伯爬出16樓簷篷放雜物　街坊：跌落嚟危害途人

免費電視77台節目《一線搜查》最近收到北角一位街坊報料，指對面樓的一個住宅單位，有一位阿伯經常爬出窗外，把大型雜物搬到無遮無掩的露天簷篷，不單擔心阿伯安危，更擔心雜物飛墮地面釀成悲劇。《一線搜查》採訪隊上門向伯伯求證，結果令人意外。

北角春秧街這幢舊樓的頂樓，有住戶竟將大型雜物放出單位窗外簷篷，一旦掉到地面，後果不堪設想。（開電視節目《一線搜查》截圖）

住16樓無安全措施下爬出窗

北角春秧街既有街市又有露天市集，是街坊購物、買餸集中地，人流暢旺，如果有人高空擲物，隨時造成人命傷亡。街坊黃太正因為有此擔心，主動向《一線搜查》報料，據她表示，對面住16樓高的伯伯，早於1至2兩年前起，便不時將大型雜物放置到單位外的露天簷篷，「覺得佢好危險，佢又冇做任何安全措施就咁爬出嚟，好容易會跌落街……下低街市咁多人來來往往」。

阿伯將大型雜物放置在簷篷。（開電視節目《一線搜查》截圖）

自爆天台有僭建屋

《一線搜查》採訪隊到該位大膽阿伯單位採訪，發現上址原來是佛堂。主持梁皓恩問伯伯為何要將雜物放到簷篷外，伯伯則帶採訪隊到天台，原來他還在天台搭建一間簡陋天台屋，內裡放置了大量佛堂用品，如化寶爐、衣紙包、膠櫈、風扇和各式各樣家居雜物。伯伯誤會了採訪隊是為天台屋而來，初時解釋是因為佛堂漏水，要進行工程，才把雜物搬到天台，後來又說因為佛堂地方太少。

伯伯用竹和帆布搭建一間天台屋。（開電視節目《一線搜查》截圖）

伯伯承諾盡快清理

採訪隊陪同伯伯再次回到單位時，女戶主馬上拉閘，又大聲說天台建築無違規，聲稱只是暫時性，稍後會清理。當採訪隊展示簷篷外的照片，並稱街坊擔心雜物會墮下造成危險，伯伯與該位女戶主似乎才明白問題所在，異口同聲表示會盡快清理。採訪隊數天後重回該處，目擊到伯伯正在將簷篷上的大型物件，逐件搬回到單位內。

發泡膠物料價值原來比水樽更高。（開電視節目《一線搜查》截圖）

廢棄塑膠如何環保再用？

塑膠廢物如飯盒和水樽會破壞環境，極難分解，有人就想到循環再用，如利用廢膠再造成環保磚EcoBricks。另外，發泡膠分解需時1萬年，但偏偏經常會被大量丟棄，有人就經營了全港唯一一間社區發泡膠回收場，鼓勵市民帶發泡膠回收。《一線搜查》主持梁皓恩訪問了環保磚EcoBricks和間社區發泡膠回收場負責人，即睇《一線搜查》 了解他們的環保故事。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期 逢星期一至五

播出時間 20:00-20:30

（全文完）

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