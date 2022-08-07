立秋湯水｜入秋要清熱養陰　中醫推介10種食物+1款湯水清熱潤肺

2022年8月7日是中國傳統二十四節氣中的「立秋」，這一天預示著酷熱的盛夏即將過去，秋季即將來臨，有「一場秋雨一場寒」的說法。香港近日連日下雨，相信你都感受到涼快了不少。《有線健康》邀請註冊中醫何慧欣，分享立秋後的保養心得。

註冊中醫何慧欣分享「雪梨雪耳百合蓮子湯」食諎和功效。（istock）

立秋後10種食物推介

從大暑連日暑曬，氣溫到達了頂峰，但這幾天經過連場大雨後，氣溫有所回落，就迎來了「立秋」。黃帝內經提及「春夏養陽、秋冬養陰」，我們順應四季變化的自然規律，來到秋冬我們就應該注重保養陰精。在入秋初時，氣溫仍然高，仍以清熱為主，佐以滋陰潤燥為副，可以多選擇以下材料入饍：生蓮藕、蘿蔔、枇杷、雪梨、雪耳、百合、蕃茄、馬蹄、椰子、柚子。

註冊中醫何慧欣，分享立秋後的保養心得。（資料圖片）

除了上述10款食物，何慧欣醫師又推介了秋天清熱養陰之選

雪梨雪耳百合蓮子湯（4人份量）

功效：清熱潤肺，滋陰養心

材料：雪梨3至4個、雪耳1個、鮮百合（2個）、蓮子10g

做法：

【1】把所有材料清洗乾淨，雪梨去皮去核備用，雪耳浸泡後去根備用。鮮百合清洗乾淨後，撕塊備用。

【2】六碗水煲滾後，可以把雪梨、雪耳及蓮子加入，大概煲30分鐘後，加上鮮百合再煲15分鐘即可。

【3】雪梨及百合本身有鮮甜味道，可以不需要加糖。

（全文完）

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